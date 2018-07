De fleste bør ha fått med seg at du ikke skal ha hunden i bilen mens du er inne på butikken. Årets sommer i Norge har vært utrolig varm, og inne i en bil blir det fort mye varmere.

I mange butikker er det heller ikke lov å ta med hunden inn. Så hva med å binde den fast på utsiden? Som regel er ikke dette en veldig god løsning, ifølge veterinær og president i Den norske veterinærforeningen, Torill Moseng.

– For det første er det faktisk ulovlig å sette igjen hunden din utenfor butikken. Det er mest for å skjerme befolkningen, men det er uansett ikke lov å la hunden stå på offentlig plass uten tilsyn, ved mindre det er hundeparkering, sier Moseng.

– Veldig smertefullt

Så du har faktisk ikke lov til å sette fra deg hunden utenfor butikken.

«Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser», heter det i hundelovens paragraf fem.

Selv om loven sier at hundeeiere ikke skal binde fast hunden mens de er inne og handler, skjer det allikevel. Kanskje vil hundeeierne tenke seg mer om dersom de får vite at hundene heller ikke har det så godt der de står og venter, særlig om de står i solsteiken.

– For hunden er det forferdelig å bli stående utenfor i varmen uten mulighet for skygge. Avhengig av hva slags underlag det er, kan det bli utrolig varmt på bakken, sier Moseng.

Hvis det for eksempel er asfalt, blir det mye mer enn 30 grader på bakken dersom det er temperaturen i lufta. Hvis mennesker synes det er varmt, kan de gå andre steder. Det kan ikke hunder som er bundet fast.

– Det er ikke uvanlig at vi ser at poter blir skadet, noen ganger alvorlig skadet, fordi folk ikke tenker på at bakken er varm. Poter har et hornlag som vanligvis beskytter godt, men i ekstrem varme kan laget slå sprekker og slites ned. Det er veldig smertefullt for hunden, sier veterinæren.

Tegn på overoppheting

Hunder har også pels, som de ikke kan ta av slik du kan ta av deg genseren. Noen hunder har mer pels enn andre, og Moseng sier det er god dyrevelferd å klippe ned pelsen på hunden om sommeren.

– Mange hunder blir veldig glade når de får mindre pels i varmen. De kan også være overvektige, med mye mer spekk på kroppen som holder på varmen.

Veterinæren sier noe av det som er vanskelig med dyr, er at de ikke kan si fra. Derfor er det eierens oppgave å tolke hva de kommuniserer.

– Hunder kan si fra på sitt vis, og selv om den logrer når du kommer ut fra butikken, betyr ikke det nødvendigvis at den har hatt det bra. Kanskje ser den bare en vei ut av situasjonen.

Dersom du lurer på om hunden har det for varmt, finnes det noen tegn du kan se etter. Moseng sier at du for eksempel bør følge med på om hunden begynner å gå bak deg.

– Hunder er flokkdyr, og vil helst være med foran, så det er et tegn du bør være oppmerksom på. Når hunden har voldsomt opptrukne munnviker og utstilte øyne, er det også et tegn på overoppheting.

Ta det med ro på dagtid

Moseng sier det er viktig å forstå hvor ille det kan bli for kjæledyret. Hunder kan bli akutt syke, og hvert år er det også noen som dør fordi folk ikke tenker seg godt nok om. Noen hunderaser er også enda mer utsatt i varmen.

– Kortnesehunder som bulldog har store problemer med å varmeregulere kroppen til vanlig, og nå i varmen er det enda verre. Det er fordi de er så ekstremt avlet. Dessverre er det ikke uvanlig at disse hundene besvimer på grunn av heteslag og for lite oksygen.

Veterinæren sier folk må være svært varsomme, og legge ting til rette for de firbente i ekstrem varme. På dagtid er det lurt å ta det med ro, og oppsøke litt kjøligere skyggesteder. Kanskje bør man ikke mosjonere så mye som vanlig, men heller rusle i skogen eller dra til et sted hvor man kan bade.

– Det som er viktig er å tenke på hvordan hunden har det. Sommeren generelt kan være en fantastisk tid for både deg og hunden hvis du legger opp til det. Du kan ta flotte kveldsturer, eller sitte ute når det er mer kjølig. Det kan være fint å ha med seg vann, slik at hunden ofte får tilgang til væske.

Det er mange ærend man kan gjøre uten hunden, og i mange tilfeller er det bedre for hunden å bli hjemme. Ser du en hund som står i solsteiken utenfor butikken, bør du raskt prøve å få tak i eieren.

– Dersom det er akutt, må du prøve å løse det der og da. Du kan også ringe politiet hvis du ikke finner eieren. Men det er ikke alltid lett å nærme seg en fremmed hund, så det er eierens ansvar å skaffe seg nok kunnskap til å forstå hunden, sier Moseng.