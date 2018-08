1. juli var Veronika Kocabkova på jobb ved serveringsstedet Tiffani på Frogner i Oslo. Hun var fersk i jobben og var under opplæring.

Denne søndagen ble hun oppsøkt og brutalt knivstukket foran øynene til skrekkslagne vitner.

Skadene var omfattende, og hun ble hastet til sykehus. Der lå hun i én uke, men livet stod ikke til å redde. 27-åringen døde søndag 8. juli.



En 51 år gammel mann er siktet for drapet. Han har en relasjon til Kocabkova: De har et mindreårig barn sammen.

Var i konflikt

Både siktede og avdøde har tsjekkisk opphav.

– Min klient har forklart at han forstår at det var han som begikk handlingen, men han erkjenner ikke straffskyld fordi han ikke husker noe fra selve episoden, sier 51-åringens forsvarer, Johnny Veum.

Advokat Johnny Veum forsvarer den drapssiktede 51-åringen. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Ifølge familien til Kocabkova hadde hun ikke et langvarig forhold til den siktede mannen.

Etter det TV 2 kjenner til skal det ha vært en konflikt mellom Veronika og 51-åringen. Det er imidlertid usikkert hva som var motivet bak drapshandlingen. Dette er noe politiet jobber med å få klarlagt.

Var redd for siktede

TV 2 har snakket med søsteren til Veronika Kocabkova, Michaela Trcková.

Hun forteller at både søsteren og resten av familien var redde for den drapssiktede barnefaren. Søsteren beskriver 51-åringen som eiesyk og sjalu overfor avdøde. Han skal, ifølge søsteren, ha fremsatt alvorlige trusler mot Veronika, som gjorde at 27-åringen fryktet for hva han kunne gjøre.

Forsvarer Veum sier at han ikke kan gå inn på hva som har fremkommet i avhør, eller om eventuelle trusler skal ha vært et tema.

– Sakens dokumenter er klausulerte, men jeg kan si at min klient samarbeider med politiet for å opplyse saken best mulig, sier han.

Bildet er tatt kort tid etter knivstikking på serveringsstedet Tiffany på Frogner. Foto: Lars Eide / NTB Scanpix

TV 2 får opplyst at den siktede hadde jobb i Norge da drapet på Frogner ble begått. Søk i skattelistene viser at han også tidligere har hatt lønnet arbeid i landet, og at han har betalt skatt til norske myndigheter.

Den drapssiktede er tidligere straffedømt, og har sittet i fengsel i Tsjekkia. TV 2 har ikke klart å få bekreftet hva mannen ble dømt for, ei heller hvor mange ganger han er straffedømt.

– Har ikke ord

Torsdag 28. juli ble Veronika Kocabkova gravlagt i Tsjekkia. Samme dag skulle hun fylt 28 år. Det var familien selv som ønsket at hun skulle gravlegges på denne dagen.

Søsteren, Michaela Trcková, forteller at det var vært en svært vanskelig tid for familien.

– Jeg har ikke ord for å beskrive hvor vondt det var å miste henne. Det var en av de verste dagene i livet mitt, sier hun.

Veronika Kocabkova sammen med søsteren sin, Michaela. (Foto: Privat)

Dagen etter knivangrepet reiste hun fra Tsjekkia til Oslo for å være med søsteren sin da hun lå på sykehus med livstruende skader.

3. juli, to dager etter knivangrepet, ble den drapssiktede varetektsfengslet i fire uker.

Tirsdag samtykket 51-åringen til ytterligere fire uker i varetekt.

