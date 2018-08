Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Ville du vært skeptisk til å kjøpe en drosjekjørt (på landet, ikke by med brostein, osv.)Toyota Prius Plus Seven fra 2014, som har gått 305.000 km?



Bilen har fulgt alle servicer og EU-godkjent til 2020. Er 80.000 kroner en OK pris? Har det skjedd mye fra 2015-modellene når det kommer til sikkerhet for sjåfør og passasjer, i forhold til 2014 og bakover?

Benny svarer:

Heisann! Jeg har selv kjøpt og kjørt tidligere drosjer med stort hell og uten nevneverdige problemer. Den som hadde gått lengst var en Subaru som hadde gått 615.000 kilometer da jeg kjøpte den. Ett nytt hjullager og bakre del av eksosanlegget var alt som ble byttet de to årene jeg hadde den. Jeg solgte den igjen for det samme som jeg ga.

Det som er viktig før man kjøper biler som har gått så langt, er for det første god og helst komplett servicehistorikk,. Det beste er om den har vært kjørt av bare én eller to sjåfører – og ikke en hel hærskare, og at man får sjekket den ekstra nøye før kjøp. En fersk EU-kontroll trekker også opp.

Selvfølgelig må prisen stå i forhold til det hele. For på biler som har gått så langt kan alt skje når som helst. Selv på en Toyota. Jeg synes det meste, inklusive prisen, høres veldig greit ut i ditt tilfelle.

Prius er kjent for å være en nesten legendarisk god bil, med veldig få feil og mangler. Det er vel egentlig et litt trist interiør, ikke altfor spennende kjøreegenskaper og en litt stressende CVT-girkasse, som kan trekke noe ned.

Toyota Prius Plus Seven byr på mye plass innvendig. Bildet viser en 2014-modell. I 2015 ble den betydelig oppstrammet.

Men når det gjelder praktisk bruk, potensielle påkost-bomber og driftssikkerhet så tror jeg du skal slite med å finne noe som matcher denne. Vær imidlertid oppmerksom på at bensinforbruket er en del høyere enn hva fabrikken har oppgitt.

Det er riktig at disse bilen fikk en facelift i 2015. Denne innbar et løft i designet, med nye støtfangere, lamper og et mer moderne og penere interiør, med nytt og mer funksjonelt multimedia-system og en del andre småtterier.

Alt i alt viktige og gode forbedringer som ga bilen ett betydelig løft, etter min mening.

Men under "skallet" er det altså samme bil. Det vil si samme innvendige plass, litt oppstrammet understell, bedre girkasse for noe mer sporty kjøreegenskaper (den er fortsatt ingen sportsbil...). Når det gjelder sikkerheten er det kun små detaljer det er snakk om.

Man skulle slik sett kanskje kunne ønske seg en 2015-modell eller nyere. Men når det gjelder brukte biler har man ikke alltid det valget.

Jeg synes 2014-modellen du har på hånden høres ut som et godt og fornuftig kjøp.

Lykke til med billig familiebil.

