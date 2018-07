Dersom du ser opp på himmelen i kveld, kan du sannsynligvis se at den vanligvis så bleke månen har blitt rød.

Rundt klokken halv ti fredag kveld inntreffer nemlig den mest langvarige totale måneformørkelsen i dette århundret.

Formørkelsen blir synlig i størstedelen av landet, men i Nord-Norge vil man dessverre ikke se noe særlig.

– Det er sjeldent at vi har så gode forhold for å se en måneformørkelse. Det kan være det dukker opp litt skyer utover kvelden, men stort sett er det klart vær i hele landet. Det er best fra Nordland og sørover, for det er her det blir total formørkelse, sier TV 2s væranker Kristina Kvistad Hustad.

Rødt lys

Etter at formørkelsen har begynt, vil månen stå opp i sørøst. Derfor er det tidspunktet månen kommer opp over horisonten, som vil bestemme hvor stor del av fenomenet som blir synlig der du er.

Leder i Norsk Astronomisk Selskap, Tor E. Aslesen, forklarer hvorfor månen blir rød under fenomenet.

– Under en måneformørkelse havner jorda mellom sola og månen. Månen blir ikke svart, for noe lys passerer fortsatt jorda. Dette lyset har gått gjennom jordas atmosfære, og blir derfor rødt, sier Aslesen.

Dersom du hadde stått på månen under måneformørkelsen, og sett mot jorda, ville du sett en rød ring rundt planeten vår.

Ikke bare måneformørkelse

Aslesen sier slike fenomener oppstår omtrent hvert andre eller tredje år. Sist det var en fullstendig formørkelse i Norge var i september 2015.

– Den kommer en i januar 2019, som blir synlig fra Kristiansand til Ålesund, sier Aslesen.

Det er ikke bare en mørkere og rød måne du kan se på himmelen i kveld. Rundt halv tolv vil du også kunne se vår naboplanet Mars dukke opp i sør, nærmere enn den har vært på 16 år.

– Den vil være synlig som et sterkt lys. Ved midnatt er det også mulighet for å se den internasjonale romstasjonen, litt høyere enn måneden. Den ser ut som en sterk stjerne, og kommer til å gå en annen vei enn det meste andre på himmelen, sier Aslesen, og slår fast:

– Er vi heldige, får vi se litt show i kveld.

I kveld må du altså se mot sørøst, og håpe at været er klart. Under ser du en oversikt over når månen blir synlig de ulike stedene i landet.