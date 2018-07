London-klubben har nå godtatt sin straff etter en lang feide med English Football League(EFL) for brudd på FFP-reglene.

Saken har pågått siden 2014, da QPR skal ha brukt for mye penger i jakten på opprykk til Premier League. Tidligere har klubben anket saken, og ment at FFP-boten var urimelig.

Etter at boten ble vedtatt av en voldgiftsrett i 2017, anket klubben avgjørelsen på ny. En høring var ventet tidligere denne måneden, men etter nye samtaler har partene kommet til enighet om en avtale verdt 451 millioner kroner, skriver BBC.

– Vi følte at vi hadde en god sak, men det var best å legge denne saken bak seg, slik at vi kan fokusere på å drive klubben fremover, skriver klubben i en pressemelding.

– Utfallet bekrefter styrets tilnærming til EFLs regler. Ved å godta et forlik, var vi opptatt av at den finansielle byrden ikke truet klubbens videre drift, med tanke på at klubben etter denne sesongen ikke lenger drar nytte av opprykket som var utgangspunktet for denne tvisten, sier EFLs Shaun Harvey.

Overgangsnekt

​Klubben må nå betale en bot på 183 millioner kroner, i tillegg til saksomkostninger på 32 millioner. Klubbens eiere er også nødt til å betale ned gjeld på 236 millioner.

I tillegg til solid økonomisk straff, blir QPR også nektet å hente spillere i neste overgangsvindu.

EFL og QPR er enige om en betalingsplan som strekker seg over 10 år, ifølge BBC.