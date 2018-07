Fredag morgen meldte VG at elleve nordmenn er pågrepet av politiet på den greske ferieøya Kos, men senere fredag viser det seg at det dreier seg om ti nordmenn og én polakk.

Ifølge avisen skal de fleste av de pågrepne være tenåringer som er på russetur.

– Ingen slåss

TV 2 har snakket med jenter fra en annen russebuss som er på Kos, som kjenner fem av guttene som er blitt pågrepet. De sier at det ikke stemmer at det var snakk om noen slåsskamp. De mener at politiet var voldsomme i sin fremferd.

– Politiet er unødvendig voldelige, sier hun.

Resten av guttene på den aktuelle russebussen har reiste hjem til Norge. Flyet gikk tidlig fredag morgen, men uten guttene som sitter igjen i fengselet på Kos.

Jentene forteller at de har fått lov til å kjøpe vann de guttene som sitter fengslet. Noen av guttene har også fått lov til å snakke med foreldrene sine på telefon, opplyser jentene.

Ronny Helmersen er daglig leder på West Bar i hovedbargaten på Kos. Foto: Privat

Mye politi og bråk

TV 2 har snakket med Ronny Helmersen, som er daglig leder på West Bar, som ligger i hovedbargaten på Kos.

Han sier det har vært påfallende mange russebusser og mye folk der denne uken.

– Hver kveld er politiet i gatene i forbindelse med at det er slåssing, sier han til TV 2.

– Hele uken har det vært politi i gatene og bråk. Jeg har aldri sett så mye på en uke som denne, legger han til.

Helmersen sier at han kjenner til at politiet kan være hardhendte.

– Hvis du ikke samarbeider, blir du lagt i bakken, sier han.

Nå er Helmersen tilbake i Norge. Han sier han tok samme fly som resten av russebussen til noen av de pågrepne guttene.

Yter konsulær bistand

TV 2 har vært i kontakt med gresk politi, som ennå ikke har villet bekrefte at nordmennene er pågrepet.​ Til VG sier talsmann for politiet på Kos, Petros Vassilakis, at politiet har lov til å bruke vold for å gjenopprette ro og orden.

Pressetalsperson ved UD, Kari Eken Wollebæk, bekrefter overfor TV 2 at en gruppe nordmenn er pågrepet på Kos.​

– UD er kjent med at norske borgere skal være pågrepet på Kos. Ambassaden er i kontakt med lokale myndigheter, og vi yter konsulær bistand i samsvar med fast praksis, sier hun.

Ambassaden i Aten er i kontakt med lokale myndigheter, og vil yte konsulær bistand til de fengslede.

På grunn av lovpålagt taushetsplikt i håndteringen av konsulære saker, kan vi ikke kommentere ytterligere i en pågående konsulærsak, sier Wollebæk til TV 2.