Det opplyser Oslo universitetssjukehus i en pressemelding fredag formiddag.

Det ble først meldt om en mulig drukningsulykke klokken 21.35 onsdag kveld, før politiet klokken 21.40 meldte at en person hadde blitt funnet i vannet.



Det var både lege, luftambulanse og redningsdykkere på stedet.



Den 14 år gamle jenta hadde vært og badet sammen med flere andre.



– Hun har vært under vann i rundt 40 minutter. Jenta ble observert mens hun gikk under vann, men dukket ikke opp igjen, sa operasjonsleder Terje Marstad til TV 2 onsdag kveld.



– Politiet var raskt på stedet, og to politifolk og en privat mann gjorde et forsøk på å finne jenta, men det er dypt og grumsete vann. De lyktes ikke, men har skaffet redningsdykkerne et godt utgangspunkt. De fant henne relativt raskt, sa Marstad.



Det ble først igangsatt hjerte- og lungeredning på stedet, før jenta ble fraktet til Rikshospitalet med luftambulanse.



Tilstanden til jenta er vurdert som livstruende.



Krusetjern er et populært badested i Halden-området, men Marstad har ikke oversikt over hvor mange som har vært til stede under hendelsen.



En annen jente som var på stedet ble kjørt til Halden legevakt for sjekk og behandling etter å ha svelget mye vann, opplyser politiet.



Halden kommune har engasjert sitt kriseteam og åpnet lokaler i sentrum for personer berørt av ulykken.