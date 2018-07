Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Heisann Benny! Jeg har nå hatt en Audi A5, 1.8 TFSi bensin, 2009-modell i fire år. I det siste har bilen virkelig skapt mye problemer. Alt fra fire stk. hjullager, vannpumpe, dynamo – så skjedde det store da registerkjedet hoppet over. Jeg betalte 25.000 kroner for det. Så gikk det noen måneder så var det ett eller annet med en oljetapp som jeg betalte nye 17.000 kroner for.

Så var jeg en liten tur innom et annet verksted hvor de ikke gjorde noe, men allikevel skulle ha 9.000 kroner. Noe jeg nektet for. Så gikk det to måneder, da røk topplokket og nye 36.000 ble spyttet inn i reparasjoner ...

Nå, fire måneder etterpå, skjedde det virkelig store med stempel-havari og motoren er nå helt kaputt. Mye info her, men det jeg lurte på er om du noen gang har hørt om en lignende historie?

Ingen av verkstedene vil ha skylden, men i løpet av de fire årene er det blitt brukt nærmere 120.000 i reparasjoner, og som du ser store summer det siste halvåret. Syns ikke du dette virker litt rart at motoren skal gå til HE***TE? (Unnskyld ordbruken, men er lettere irritert og oppgitt).

Når jeg har lagt i så mye penger i dette, føler jeg at alt har vært bortkastet. Synes du det er noen vits å prøve å ta noen på noe her?

Benny svarer:

Oi, oi, oi ... Det var kanskje ikke helt dette du så for deg da du investerte i drømmebilen for fire år siden??? Og så er du bare lettere irritert og oppgitt. De fleste andre ville vært fly forbanna og kjempefrustrert.

Ja, det var mye informasjon, men også svært interessant informasjon du hadde å komme med her. Jeg håper mange leser og lærer av dette.

Jeg er overrasket over at du ikke nevner skyhøyt oljeforbruk. Det er nemlig det disse motorene er aller mest kjent for. Mer om det litt lenger ned i svaret.

Ditt første spørsmål er om jeg har hørt om liknende tilfeller. Ja, det har jeg. Det dukker stadig opp ulike "skrekkhistorier" som ligner veldig på din. Felles for mange av dem er at de veldig ofte handler om enten Audi eller BMW. Dessverre. Nesten aldri om Mazda og Toyota.



Audi og BMW er jo drømmebiler for mange. På bruktmarkedet er de nå oppnåelige for flere, men det mange glemmer er at 8 - 10 år og 150.000 +++ kilometer gjør noe med biler... Som vi har sagt mange ganger før: Problemet med brukte premiumbiler er ikke å kjøpe dem, men å eie dem, når noe går i stykker. Slik du har erfart.

Vanskelig å bevise

Slik jeg oppfatter oppsummeringen din, har du brukt litt ulike verksteder. Er det merkeverksteder eller frittstående vi snakker om, tro? Det er også litt diffust for meg den der oljetapp-greia og det verkstedet som skulle ha 9.000 kroner for ingenting. Noe må de da ha gjort for de pengene?

Uten å vite mer om servicehistorikk, reparasjonshistorikk fra før du fikk bilen, eierhistorikk eller hvor langt bilen har gått, eller hvordan den er brukt, er det vanskelig å gi et veldig konkret svar her.

Men med mindre du kan bevise at noen av verkstedene har gjort noe feil, tror jeg du skal slite med å få lagt skylden over på dem, selv om det går an å forstå at det er nærliggende å tenke på at topplokk-jobben kanskje (eller kanskje ikke ...) kan ha sammenheng med stempelhavariet nå.



Med mindre man finner en helt opplagt årsak, som beviser det hele. Som for eksempel en ekstra i gjenglemt ventillås på stempeltoppen eller noe i den dur. Da er det ikke tvil. Du må reklamere. Men i motsatt fall sliter du her...

Virkeligheten er ofte litt mer brutal enn hva reklamen gir inntrykk av.

Kan den ha gått med lite olje?

Det er lett å få sympati med deg etter alt du har opplevd med bilen den siste tiden. Jeg synes virkelig oppriktig synd på deg. På den annen side: Du har en bil som nærmer seg ti år. Det at den går i stykker er ikke verkstedenes ansvar, selv om det er veldig deilig i de tilfellene man kan velte skylda over på noen. Det at du faktisk har en dårlig bil er ditt ansvar og problem. Ubehagelig, ærlig og brutalt, men sant. Selv om det kanskje ikke var det du ville høre.

Murphys lov gjelder i aller høyeste grad fortsatt, dessverre for mange av oss. Er det noe som kan gå galt, så gjør det gjerne det.

Vi var innom dette med oljeforbruk innledningsvis. Jeg funderer bare på om alle de problemene du opplever nå, kanskje kan ha en sammenheng med at bilen kan ha vært kjørt med for lite olje en gang i tiden? Om det kan være senskader fra dette du nå opplever. Bare spekulasjoner fra min side så klart, men det kan kanskje være en forklaring.

Ønsker deg uansett all mulig hell og lykke til med bilen og håper problemene nå tar slutt.

Hadde jeg vært deg hadde jeg satt den i stand og solgt den fortere enn svint og kjøpt noe annet. Jeg hadde aldri klart å stole på og å bli glad i en slik bil igjen etter en slik historie ...​

