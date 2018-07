Kanalen skriver at Nilsen nå er på vei til Danmark for å snakke med klubben. Horsens endte på 6.-plass i dansk superliga sist sesong. Laget har startet årets sesong med én seier og én uavgjort.

– Jeg kan bekrefte at jeg er på vei til Danmark for å se på forholdene i en klubb der. Ingenting er avklart ennå. Ellers har jeg ingen kommentarer, sier Nilsen til NRK.

Branns sportssjef Rune Soltvedt sier i en SMS til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere saken.

Han har vært en viktig brikke i et gulljagende Brann-lag denne sesongen. 26-åringen er også sønn av hovedtrener Lars Arne Nilsen.

– Vil svekke Brann

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er overrasket over at Nilsen vil bort fra et gulljaktende Brann.

– Det må jo være et eventyr å ta et historisk gull med Brann. Og Horsens er ikke akkurat FCK eller Brøndby, men samtidig har han nok hatt lange og gode samtaler med seg selv og sin far. Tar Brann gull, vil han jo ha bidratt, sier Mathisen.

Fotballeksperten frykter for Branns gullsjanser om salget gjennomføres.

– Det vil være en svekkelse for Brann. Jeg hadde håpet at de ville styrke seg i dette overgangsvinduet, så jeg håper de har en god erstatter på vei inn. Hvis ikke, kan fort Rosenborg stikke av med gullet. Det er et høyt spill fra Brann, sier han.

Kristoffer Barmen har vært den som har vikariert oftest i Nilsens midtbanerolle. Han har gjort sine saker bra, men har slitt lenge med en nakkeskade og ikke vært kampklar over lengre perioder.