– Barcelonas VM-stjerne blir Premier League-spiller

Barcelona skal ifølge Goal være klare for å godta Evertons bud på Yerry Mina. Budet på 23-åringen skal være på rundt 290 millioner kroner. Midtstopperen ble signert av Barcelona i januar i år, men skal altså nå være på vei ut igjen av klubben.

Representanter fra Chelsea skal ha reist til Italia for å gå i forhandlinger med Daniele Rugani, skriver Times. Juventus-stopperen skal ha en prislapp på rundt 430 millioner kroner, noe Chelsea virker lite interesserte i å betale.

Chelsea har vært linket til italieneren i store deler av sommerens overgangsvindu. Rugani har spilt Juventus i hele sin karriere, bortsett fra et låneopphold på to år i Empoli, hvor den nye Chelsea-manageren Maurizio Sarri var sjef på samme tid.

Blåtrøyene skal også ha blitt tilbudt Ruganias lagkamerat i Juventus Miralem Pjanic. Spilleren fra Bosnia-Hercegovina er en kreativ midtbanespiller som kom til Juventus fra Roma for rundt 270 millioner kroner for to år siden.

Manchester United håper fortsatt på å signere Ivan Perisic i Inter Milan, ifølge Mirror. Avisen hevder også at rødtrøyene er villige til å selge Anthony Martial kun hvis de får signere Perisic.

SNART LAGKAMERATER? Romelu Lukaku og Toby Alderweireld. Foto: Oli Scarff

Tottenhams midtstopper Toby Alderweireld er fortsatt en prioritet for Manchester United, som ønsker å signere belgeren. London-klubben ønsker 590 millioner kroner, eller å inkludere Anthony Martial i forhandlingene, skriver Independent.

Spurs’ eier, Daniel Levy, ønsker fortsatt å signere Aston Villa-spiller Jack Grealish for rundt 236 millioner kroner, skriver Mirror.

Barcelona skal være interesserte i West Hams Domingos Quina, melder Sky Sports. Det ventes at katalanerne skal skal sette seg ned med representanter fra The Hammers over helgen for å forhandle en avtale for 18-åringen. Det hevdes også at Barca har sendt speidere til Finland for å se Quina i aksjon under UEFA G 19-mesterskapet.



Liverpool skal ha sagt at de ikke er interesserte i å signere Besiktas-spilleren Domagoj Vida, til tross for å ha vært linket til kroaten flere ganger. Det melder Liverpool Echo.