Denne sommeren har det vært ekstra godt å ha klimaanlegg eller aircondition i bilen. Hetebølgen har truffet store deler av landet – og for mange har bilen vært det kaldeste stedet å være.

Aircondition var tidligere forbeholdt de største og dyreste bilene. Men de siste 20 årene har dette blitt vanlig utstyr på de aller fleste nybiler. I dag er det knapt mulig å kjøpe nybil uten at dette er på plass.

Ikke så deilig...

Men nå er det jo engang slik at ikke alle har ny bil, eller har planer om å kjøpe det heller. Det finnes fortsatt veldig mange eldre biler, som er både gode og fine, men som ikke har klimaanlegg. Men hvor eiere og kanskje potensielle eiere ønsker seg dette utstyret til varme sommerdager i bilen.

Det er tross alt ikke så deilig når termometeret viser 35 varmegrader i bilen, og skjorta klistrer seg til ryggen.

Aircondition: Når dette svikter – da kan det bli varmt

Omfattende jobb

Så hva gjør man? Her finnes det en god og en dårlig nyhet.

Den gode er at aircondition kan ettermonteres på veldig mange bilmodeller. Dette fungerer som regel akkurat like bra som det originale. Men ofte er det en ganske omfattende jobb å montere dette.

– Jeg gjorde denne jobben noen ganger i min tid som bilmekaniker, og det kan være svært tidkrevende. Ofte må både hele dashbordet og varmeapparatet ut. Kanskje må også bilens front demonteres, for å få på utstyret på plass, med ekstra condenser og vifte foran bilens originale radiator, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen som har mange år bak seg i bilbransjen.

Klimaanlegg: Slik unngår du vond lukt

30.000-40.000 kroner

Dessuten koster selve settet en god del penger. Det leder oss fort over til den dårlige nyheten. Nemlig prisen. Den kan naturlig nok variere en del fra bilmodell til bilmodell. På enkelte biler ligger noe klart fra fabrikk og er enklere å montere på enn andre, mens det på mange er en omfattende affære å få alt på plass.

Dette er også noe de færreste gir seg i kast med på egenhånd. Med norske verkstedpriser kan en slik ettermontering fort komme på 30.000 – 40.000 kroner.

– Det er flere firmaer som driver med dette. Går man med planer å få innstallert aircondition i bilen, anbefaler jeg at man starter med å ta noen telefoner for å sjekke priser. De kan nok variere en god del, særlig nå i den varmeste ferietiden, sier Benny.

Komfort – og sikkerhet

– Men i forhold til prisen, lønner det seg egentlig å gjøre dette?

– Det er naturligvis et godt spørsmål. Det finnes heller ikke noe fasitsvar her. Det kommer mest av alt an på verdien på bilen, og hvor lenge man har tenkt å beholde den. Er det en helt "standard" bruktbil, vil det nok ofte være smartere å selge den og heller bruke pengene på å kjøpe en bil som har aircondition montert. I motsatt fall: Hvis det er en sjelden eller eksklusiv bil man vil ta vare på i mange år, kan det være riktig å ta denne investeringen, sier Benny.

Han legger til at bilens verdi naturligvis vil øke noe, med aircondition.

– Noe, men neppe nok til å dekke kostnaden. Men samtidig slipper man å ha det svett og varmt i bilen den tiden man eier den. Det er også et sikkerhetsaspekt her. Aircondition handler ikke bare om komfort. De fleste av oss er nok også bedre sjåfører når vi sitter i en sval og avkjølt bil – kontra en som føles som en badstue. Det bør man nok også ta med i vurderingen, sier Benny.

Mange sliter med glovarm bil – så enkelt kan det løses

Se video: Tipsene slik at du unngår å ende her

​