Elleve nordmenn er pågrepet av politiet på den greske øya Kos, det melder VG. Ifølge avisen skal de fleste av de pågrepne være tenåringer.

Pressetalsperson ved UD, Kari Eken Wollebæk, bekrefter overfor TV 2 at en gruppe nordmenn er pågrepet på Kos.

– UD er kjent med at norske borgere skal være pågrepet på Kos. Ambassaden er i kontakt med lokale myndigheter, og vi yter konsulær bistand i samsvar med fast praksis, sier hun.

Ifølge VG er de pågrepne deltakere på en tur for kommende russ. En av turdeltakerne forteller til avisen at han befinner seg utenfor politistasjonen og forsøker å få informasjon om hva som har skjedd. Han sier at de pågrepne ble tatt av politiet i hovedbargaten på Kos mellom halv ett og halv to.



(NTB/TV 2)