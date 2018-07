Luke Shaw har ikke levd opp til forventningene etter storovergangen fra Southampton sommeren 2014.

Flere har kritisert ham for å være for lat, mens enkelte har hetset ham for å være tjukk.

– Du må bare takle det. Det kommer alltid til å være kritikk, medgir Shaw i et intervju med den britiske avisen The Telegraph.

– Jeg har en Rooney-kropp

Han drar paralleller mellom seg selv og Manchester United-legende Wayne Rooney, som også måtte tåle å få vektkritikk i løpet av sin tid på Old Trafford.

– På grunn av måten jeg er bygd på, tror folk at jeg er større enn jeg egentlig er. Folk kan selvfølgelig få kalle meg feit, men jeg kjenner min egen kropp. Jeg ser stor ut fordi jeg er bygd slik. Jeg har det du kan kalle en Wayne Rooney-kropp, forklarer venstrebacken.

I starten av oppkjøringen imponerte Shaw mange skeptikere da han la ut et bilde i bar overkropp på Instagram.

– Du ser ut som et beist. Sier Mourinho at du er i dårlig form igjen, skal jeg ta det med ham selv, er en av kommentarene han fikk fra supporterne.

Har jobbet hardt med formen

Selv varsler han at United-supporterne kommer til å få se en ny utgave av ham neste sesong.

– Jeg er i bedre form, mer selvsikker og en annen person enn hva jeg var forrige sesong. Jeg har vokst på tidligere situasjoner. Jeg kan ikke bare sitte på benken, røyke en sigar og ikke gjøre noe. Det ligner ikke meg. Jeg håper jeg kan få det til her – hvis ikke må jeg kanskje finne en annen løsning, medgir Shaw.

Den siste tiden har han gjort flere grep for å bedre formen.

– Jeg har forandret mye. Jeg spiser annerledes. Jeg har forandret på hva jeg drikker – ikke alkohol, men når det kommer til brus. Søvnen også – den er veldig viktig, fordi den har mye å si for hvordan kroppsvekten endrer seg, reflekterer han.

