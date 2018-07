Kvinnen ble sist sett da hun skulle gå tur klokken 14 på fjellet Navaren. To timer senere sa hun over telefon at det var mye tåke i området.

Klokken 21 meldte politiet om at kvinnen fortsatt ikke var funnet, og at de hadde satt inn betydelige letemannskaper i søket etter kvinnen.

– Hun ble funnet av frivillige letemannskaper. Antakeligvis har hun falt ned en bratt skråning, sier operasjonsleder Tormod Syversen til TV 2.

Den omkomne kvinnen var bevisstløs og nedkjølt da hun ble funnet. 75-åringen var fra området, og godt kjent på stedet.