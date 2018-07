Brannmannskaper kjempet torsdag fortsatt mot flere mindre skogbranner i området rundt Aten, men ingen av dem utgjorde lenger større fare.

Oppryddingen etter storbrannene som herjet tidligere i uka, vil derimot ta lang tid. Flere tusen hus ble lagt i aske, og torsdag steg antallet omkomne til 82 etter at en av de brannskadde døde.

Over 70 mennesker er fortsatt innlagt på sykehus med brann- og røykskader, blant dem mange barn. Tilstanden for flere av dem blir betegnet som alvorlig.

Fortsatt letes det i ruinene av nedbrente hus og utbrente biler, og enkelte greske medier melder at brannene kostet minst 85 mennesker livet.

– Vi har gode bevis

Minister i det greske departementet for offentlig sikkerhet, Nikos Toskas, sa på en pressekonferanse torsdag, at analyse av satellittbilder og inspeksjoner av bakken gir god grunn til å tro at de mange brannene som brøt ut mandag, var påsatt.

– Vi har gode grunner og bevis som tilsier at vi tror det ligger noe kriminelt bak de mange brannene, sa Toskas under pressekonferansen, ifølge The Washington Post.

Ministeren sier at de har gjort flere funn som er interessante for etterforskningen.

Samtidig som greske myndigheter bekrefter at de tror brannene var påsatt, leter store mannskaper fortsatt etter over hundre savnede mennesker.

For hver dag som går minsker håpet om å finne flere overlevende.

– Vi prøver å ikke ta inn over oss alt det fryktelige vi møter. Vi er forberedt på alt, uansett hva vi finner, sier en frivillig i det greske sivilforsvaret til TV 2.

Ingen oversikt

Flere er meldt savnet av pårørende etter brannene, men myndighetene har ikke gått ut med noen oversikt over hvor mange det kan være snakk om.

På en nettside som er opprettet av lokale innbyggere, er det listet opp 27 navn på savnede, blant dem to jenter på ni år som er tvillinger.

Bare rundt 30 omkomne er hittil formelt identifisert, melder TV-stasjonen ERT, og myndighetene har bedt familiemedlemmer av savnede om å avgi DNA-prøver for å lette arbeidet.

– Oppgaven med å identifisere ofrene er enorm. Det er mange forkullede lik, noe som gjør prosedyren vanskelig, sier sjefen for de greske rettsmedisinere, Nikos Karakoukis, til nyhetsbyrået ANA.

Tysk politi har også sendt en gruppe rettsmedisinske eksperter til Hellas, for å bistå myndighetene med identifiseringen.