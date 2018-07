Enorme ressurser har vært i sving i leteaksjonen etter studenten Mollie Tobbetts, som forsvant sporløst for over en uke siden. Det melder flere amerikanske medier, blant annet CNN.

Tibbetts skulle bo i kjæresten Dalton Jacks hus onsdag 18. juli for å passe hundene mens han var utenombys på jobb.

En gang mellom klokken 19.30 og 19.45 samme kveld blir hun observert mens hun drar ut på en joggetur, ifølge en tidslinje ABC Chicago har satt opp.

Det antas at hun har fullført joggeturen og returnert til kjærestens hus. Rundt klokken 22 samme kveld åpnet Jack en Snapchat fra Tibbetts, som viste at hun var inne i huset igjen. Det er dog usikkert når bildet er fra, men etterforskerne mener det ble tatt samme dag.

Slo alarm

Morgenen etter sender Jack en melding til kjæresten, men den forblir ulest uten at Jack legger merke til det.

Senere den torsdagen ringer en kollega av Tibbets til Jack for å si at hun ikke møtte på jobb. Hun hadde heller ikke ringt inn syk, noe som gjør Jack bekymret.

– Jeg tok opp telefonen, og da ser jeg at hun ikke har lest god morgen-meldingen min, sier han.

LØPESEDLER: Mollie Tibbets (20) har vært savnet i over en uke. Foto: Polly Klaas Search Center

Jack tar en ringerunde til de som kjenner Tibbetts, men ingen hadde sett henne.

Senere samme kveld blir hun offisielt meldt savnet til politiet.​

Flere hundre frivillige har vært involvert i leteaksjonen etter 20-åringen, men ennå er ingen spor etter henne funnet. Denne uka ble FBI koblet inn i saken, og totalt 15 agenter fra byrået er involvert i arbeidet.

Facebook-gruppen «Finding Mollie Tibbetts» har i skrivende stund rett i underkant av 30.000 medlemmer.

Håper Fitbit kan gi svar

Nå ser etterforskerne på muligheten for å bruke GPS-data fra Fitbiten til Tibbetts for å spore hennes siste bevegelser, i tillegg til hennes Snapchat, Facebook og Instagram.

– Dette er en ny arena for oss. Det er en del av grunnen til at vi tok inn FBI her. Jeg kjenner ikke til noen annen sak i Iowa der vi har brukt Fitbit-data, sier talsmann Mitch Mortvedt i Iowa-politiet til CNN.

Etterforskerne har også fått inn flere hundre tips i saken, men ingen av disse har foreløpig ledet fram til relevante spor.

– Kan se smerten i øynene dems

Moren Laura Calderwood forteller at flere venner hun ikke har sett på årevis nå har sporet opp telefonnummeret hennes for å sende henne lykkeønskninger.

– Jeg kan se smerten i øynene til sønnene mine hver dag. Jeg må være sterk for dem. La oss bringe henne hjem, sier hun til CNN.

Jake Tibbett, en av brødrene hennes, sier at han aldri hadde trodd han skulle se søsterens ansikt på en savnet-plakat. Han og broren Scott har stått opp klokken 05.00 hver morgen for å lete etter henne siden hun forsvant.

– Jeg har spilt av hvert scenario i hodet mitt en million ganger, men jeg klarer ikke å bestemme meg for ett. Det er sannsynligvis det vanskeligste, sier han.