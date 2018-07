Det er Ingrid Aiguiluz som forteller om bruddet i et innlegg på bloggen sin torsdag.

Paret møttes under innspillingen av den populære tv-serien «Paradise Hotel» i Mexico tidligere i år.

«Ja, det er slutt mellom meg og Erik. Jeg blir utrolig lei meg av å skrive det», skriver hun i innlegget.

Videre skriver Ingrid at paret har sklidd fra hverandre etter Eriks opphold på Farmen kjendis.

«Det var spesielt vanskelig for forholdet vårt når Erik var på Farmen kjendis-innspilling, jeg fikk ikke se han eller snakke med han på lang tid», skriver hun videre.

Lite tid

Like før Erik deltok i «Farmen kjendis», fikk Ingrid vite at moren er alvorlig syk. I innlegget skriver hun at også Erik har opplevd vanskeligheter i sin egen familie, og at paret derfor har hatt lite tid til hverandre.

Hun utdyper videre at det har vært vanskelig å være et par i offentlighetens lys, og at ulike arrangementer og TV-opptredener har hindret dem i å tilbringe tid med hverandre. I innlegget skriver hun at å være et par i offentlighetens lys ikke har vært noen dans på roser.

«Folk ødelegger og snakker dritt. Dette har gjort at forholdet våres har vært utrolig tøft»

Hun avslutter innlegget med å skrive at hun og Erik fortsatt har mye kontakt og er gode venner.

På Instagram bekrefter også Erik bruddet.

Dagbladet har vært i kontakt med Ingrid Aiguiluz og Erik Anders Sæter, som ikke ønsker å utdype bruddet nærmere.

Kjendis-bror

Etter oppholdet på Paradise Hotel, har de begge vært å se på Kollektivet, som sendes i tiden etter Paradise Hotel.

Erik Anders Sæter er også med i neste sesong av Farmen kjendis. På Farmen-gården har han tilbragt tid med blant annet Martine Lunde, Svein «Charter-Svein» Østvik, Kathrine Sørland og Ole «Lukkøye» Klemetsen.

Erik er lillebroren til kjendisstylist Erlend Elias Bragstad (35), som ble en omstridt deltaker da han var med i forrige sesong av Farmen kjendis.

KJENDISBROR: Erik Anders Sæter er lillebroren til Erlend Elias Bragstad. Her er de sammen på gullruten i mai 2018. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Erik har tidligere fortalt til TV 2 at han er med på Farmen kjendis for å vinne, og at han ikke kommer til å trekke seg etter to uker, slik storbror Erlend Elias gjorde.

Hans ønske er å ikke jobbe så mye på gården, men å heller ta på seg en sjefsrolle.

– Folk stresser allerede med oppgavene på gården. Mange her inne er veldig opptatt av å lære masse, men det er ikke jeg. Jeg har ingen ambisjon om å bli hestepasser og spa kumøkk. Det er fint om jeg heller kan ta det overordnede ansvaret og delegere oppgavene, sa han.