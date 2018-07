Flyselskapet publiserte på sosiale medier at de hadde mottatt en terrortrussel mot et av deres fly som var på vei fra Paris til Beijing.

Det skriver nyhetsbyrået AFP.

South China Morning Post skriver at flyet returnerte til Paris. Alle ombord flyet er i sikkerhet, og selskapet vil sørge for et nytt fly så snart som mulig.

En video som skal ha blitt tatt fra innsiden av flyet etter at det landet, viser politi og bombehunder ombord i flyet, samt passasjerer som forlater flyet via trappene.