– Det er maks uflaks. Jeg har hørt om at det har gått galt for andre, men jeg har reist flere tusen ganger med staver uten å ha opplevd det. Derfor var det litt utenkelig at det skulle skje, sier Dolve til TV 2.

På søndag ankom 23-åringen Evje i Aust-Agder, der han skal trene og konkurrere som en del av oppladningen til EM i Berlin.

Da han åpnet bagen med stavene, fikk han se at samtlige var knekt på midten.

Nå har han gått glipp av to planlagte konkurranser på Sørlandet. Han går sannsynligvis glipp av en ny konkurranse på lørdag, men får kanskje de nye stavene tilbake slik at han kan konkurrere på søndag.

STAVENE: Dolve kan gjøre enkelte treningshopp med andre staver, men er nødt til å ha de spesialproduserte stavene i konkurranser, forklarer sportssjef i Fana IL, Gisle Ellingsen.

– Én ting er å være i bra fysisk form, men man må finne «feelingen» i selve hoppet. Du må finne tryggheten. Den kan du få etter én konkurranse hvis ting går som planlagt, eller du kan bruke fem konkurranser. Dette gjør det vanskeligere, men det er fortsatt fullt mulig å gjøre det bra i EM, mener Fana IL-hopperen.

Forbauset: – Bare tull at slikt skjer

Stavene er spesialproduserte, og tilpasset hver enkelt stavhopper. Vanligvis tar det fem til seks uker å få produsert nye staver. Attpåtil er det bare i Texas de produseres, ifølge Dolve.

Med to uker til EM-start, har Fana IL jobbet på spreng med å få nye staver på plass så fort som mulig. Sportssjef i klubben, Gisle Ellingsen, forteller at fabrikken har satt alle ressurser på å få stavene produsert så fort som mulig.

I dag reiser Kristian Hansen, som er i Dolves støtteapparat, til Dallas for å hente de nye stavene.

– Vi har ikke hatt folk på jobb, så vi har kalt folk tilbake fra ferie for å fikse dette. Det er bare tull at slikt skjer, sukker Ellingsen, som anslår at prosessen vil koste klubben i overkant av 100 000 kroner.

– Må ha blitt kjørt over av et fly

Sportssjefen spør seg selv hvordan noe slikt kan skje, og forklarer at stavene tåler «ufattelig mye».

– De tåler mer enn en flyvinge. Her må det ha vært vist en voldsomt stor grad av uaktsomhet. De må ha behandlet bagasjen veldig, veldig dårlig. De må være kjørt over – ikke bare av en bil, men nesten et fly, spekulerer Ellingsen.

– Hadde dette skjedd fem-seks dager senere, hadde han ikke fått forbedret seg optimalt, påpeker sportssjefen.

Går for finaleplass

Selv setter Dolve pris på at sjefene i klubben har jobbet på spreng med å få stavene produsert i rekortid. Det gjør at han fortsatt er positivt innstilt foran mesterskapet, som har vært sesongens store mål.

– Det må gå bra. Jeg holder motet oppe, sier bergenseren.

Hans uttalte mål foran EM i Berlin er å kvalifisere seg til finalen. Han spår at han må opp mot egen pers, som er på 5,66.

– Det blir det naturlige målet, og det er fullt mulig om jeg føler meg bra og ting klaffer, mener Dolve.