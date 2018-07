Kristoff nådde ikke opp – Demare fikk sin revansje

Se Hushovds analyse i vinduet øverst

Det ble massespurt på den 18.etappen av årets Tour de France.

Feltet stormet inn i Pau og det ble et durabelig oppgjør på oppløpet.

Der var Arnaud Demare den sterkeste. Groupama-FDJ-rytteren tok en etterlengtet spurtseier.

Alexander Kristoff hadde hjulet til Demare, men klarte aldri å passere franskmannen.

Kristoff merket tidlig på etappen et beina var tunge, forklarer han.

– Det er surt, men jeg føler jeg var nærmere sist. Jeg var ikke helt med og kjempet om seieren, sier han til TV 2

– Jeg kom litt for langt bak på oppløpet. Det var dumt, men det var mange om beinet. Jeg mistet topposisjonen i de siste svingene. Jeg er litt skuffet, men følte beina var tyngre i dag enn sist, forklarer han til TV 2

Kristoff ble nummer tre bak Christophe Laporte hos Cofidis.

Og like etter målgang så det ut til at Laporte var irritert på Demare. TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd avfeier at vinneren gjorde noe galt.

– Ikke i det hele tatt. Dette er en velfortjent seier til Demare. Han gjør ingen feil, det er bare Laporte som er en dårlig taper, slår han fast.

Edvald Boasson Hagen ble nummer fire på dagens etappe, og viste med det gryende spurtbein på etappen han ble nummer to på i fjor.

– Jeg viste egentlig hvordan spurten var, men den var mer teknisk enn jeg husket. Vi hadde en bra spurt og Reinhardt gjorde et godt opptrekk, men jeg klarte ikke helt å fullføre og akselerer. Det var så høy fart at ingen helt klarte å flytte på seg på seg når vi kjørt de siste 500 meterne der, sa Boasson Hagen etter målgang.

– Kristoff blir for snill i svingene

​TV 2s sykkelskpert, Thor Hushovd, analyserte spurten i etterkant av dagens etappe, og mener det er i siste sving det gikk galt for Kristoff.

Han hadde hjulet til Demare før svingen, men etter lå han mer enn ti meter bak franskmannen og hadde i tillegg fått Boasson Hagen og Sonny Colbrelli mellom seg og vinneren.

– Feilen Alex gjør, er at han blir litt for snill i svingen. Med 250 meter igjen har han ti-tolv meter opp ti Demare, og da får han et utgangspunkt som nesten er umulig, forklarer Hushovd.