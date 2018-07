De fleste i vårt langstrakte land har allerede opplevd flere varmerekorder, og ​det ser ikke ut til at heten skal gi seg med det første.

Én ting som ikke hjelper på heteslaget er å komme hjem fra en lang og varm dag, til et enda varmere hus.

Her kan du lese åtte enkle triks for å holde varmen utenfor hjemmets fire vegger.

Fuktig laken

Fuktige klesplagg og laken kan brukes på flere snedige måter for å holde innetemperaturen nede. Én av måtene er å henge et fuktig laken på utsiden av vinduet. Hvis du bor i leilighet, kan det festes ved å henge det på oversiden av vinduet før du lukker det.

– Solen vil bruke varmen til å fordampe vannet i tøyet, og dermed vil det fungere som en type «varmeskjerm», sier Mads Mysen, fagdirektør i GK inneklima.

En annen kløktig måte å bruke vått tøy er ved å enten surre et fuktig laken rundt kroppen, eller henge opp klesvasken inne på natta.

– Ved å tørke klær inne reduserer det varmen på samme måte. Man øker jo luftfuktigheten, så der må man veie opp for og i mot, sier Mysen.

Han legger til at det er mye lettere å kjøle ned kroppen om det er relativt lav luftfuktighet.

Hold varmen ute

Mysens aller viktigste tips, er å holde varmen ute. Det enkleste du kan gjøre for å oppnå dette, er med utvendig solskjerming.

– Det er utvendig solskjerming som er alfa omega nå. Det finnes flere ulike typer som kan brukes, blant annet persienner eller markiser, sier Madsen.

Dessverre har ikke alle muligheten til å installere utvendig solskjerming, og må ty til andre midler. Ifølge Madsen hjelper det lite å blokkere på innsiden, men bruk av vindusfolie kan hjelpe på temperaturen.

Vifte med isbiter

Et selvsagt tips er å benytte vifte eller air-condition i boligen. Med den rekordvarme sommeren vi har hatt i år, har salget på vifter økt enormt.

Et triks for å sprite opp bruken av viften, er å sette en bolle med isbiter foran viften. Det kjøler ned luften som blåses mot deg.​

Bytt til lyse gardiner

På nettet florerer det flere tips om at man burde bytte gardiner. Det virker derimot som de lærde strides over om det er lyse eller mørke som gjelder. Mysen mener det kan lønne seg å bytte til lysere gardiner, selv om det ikke vil gjøre store utslag på innetemperaturen.

– De mørke gardinene vil trekke til seg solvarmen og bli som radiatorer, så lyse gardiner vil være hakket bedre, sier Mysen.

Ikke bruk dyne

I varmen kan det være mange som opplever vansker med nattesøvnen.

TV 2 samlet tidligere noen knep for å sovne til tross for årets sommertemperaturer. Et av triksene er å droppe dyna.

Er man likevel avhengig av å ha noe over seg når man sover, så kan man ta dyna ut av trekket, eller bruke et laken.​

Luft godt

Det lønner seg å åpne vinduene i sommervarmen, men overraskende nok ikke alltid. Så lenge det er kaldere inne enn ute, anbefaler Mysen å holde vinduene lukket. Om temperaturen derimot kryper oppover i boligen, vil gjennomlufting gjøre godt.

LUFTE: Noe av det viktigste man kan gjøre, er å lufte om natten mener Mads Mysen. Foto: Geir Morten Wilsgård

– Det beste er å lufte på natta når det er kjølig ute, og å lukke vinduene når man står opp, sier Mysen.

Hvis man må lufte på dagtid, er det viktig med gjennomtrekk. Det får man ved å åpne vinduer på begge sider av boligen.

Da får man et gjennomtrekk som kan virke litt som en vind, og som i samme slengen trekker med seg mye av den varme luften langs veggene.

Kjøl ned kroppen

Å kjøle ned kroppen bidrar ikke til at selve hjemmet blir kjøligere, men det kan gjøre at du enklere holder ut i varmen.

For å kjøle ned kroppen kan man ta en kald dusj. Da er det spesielt viktig at føttene kjøles ned. Her kan man også lage et vannbad med is, for å kjøle ned beina mens man ser på TV eller spiser middag.

Et tips er å fukte en klut, og putte isbiter inn i kluten. Den kan man holde mot nakken eller i panna som avkjøling. Ønsker man å ty til mer drastiske midler, kan man fryse ned en flaske med vann. Denne kan brukes som kjøleelement, og bytte plass med kosebamsen en kveld eller to.

Pass på å fjern flasken før du sovner, slik at du ikke blir for kald.​

Bli kvitt interne varmekilder

Noe mange ikke tenker på, men som faktisk kan påvirke varmen innendørs, er intern belastning. Her er det flere elementer man kan unngå for å senke temperaturen.

– Skru av TV og belysning inne. Spesielt hvis man har en gammel TV, eller en plasmaskjerm, sier Mysen.

I tillegg til de overnevnte elektroniske apparatene, er det flere ting som burde skrus av i varmen. Det kan lønne seg å minimere bruken av ovn så mye som mulig og bruke lite av oppvarmende apparater som kaffetraktere og vannkokere. Skru også av det du har av Playstation eller X-box – selv avslått avgir det mye varme.