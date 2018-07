Det er ikke alt for lenge siden Mercedes avduket nyeste generasjon A-Klasse. Bilen som virkelig har gjennomgått en revolusjon siden den første utgaven i 1997.

I dag er Mercedes sin minstemann på mange områder like avansert som selveste flaggskipet S-Klasse. Det sier litt om Mercedes sin satsning på innstegsmodellen.

Det er spesielt interiøret som skiller nykommeren fra de andre konkurrentene. Akkurat nå er det ingen som matcher A-Klasse på teknologi og det nye brukergrensesnittet MBUX, som blant annet innebærer intuitiv stemmestyring og kunstig intelligens.

Sedan på vei

Nå har Mercedes nylig sluppet helt ferske bilder av kommende A-Klasse sedan. Den nye modellen har mange likhetstrekk med dagens A-Klasse og skilles i stor grad av karosseriformen.

Hekken er helt ny – og det synes. Baklyktene synes vi faktisk minner litt (les litt) om den gamle W212-generasjonen E-Klasse.

Blant annet har bagasjeromskapasiteten økt med 50 liter og rommer nå totalt 420 liter. Den aerodynamiske utformingen gir dessuten A-Klasse sedan en rekordlav cd-verdi på 0,22, noe som overgår den tidligere rekordholderen CLA Coupé.

Innvendig får baksetepassasjerene det mer luftig med bedret takhøyde.

Autopilot

Interiøret i A-Klasse sedan følger oppskriften fra sin søstermodell og blir den andre Mercedes-modellen som får det avanserte multimediesystemet MBUX - Mercedes-Benz User Experience.

En unik egenskap ved dette systemet er evnen til å lære, takket være kunstig intelligens. MBUX kan på den måten tilpasses ulike brukere, enten manuelt, eller ved å la bilen komme med forslag basert på tidligere adferd.

Fjerde generasjon A-klasse har fått et solid løft på luksusfronten.

Videre er den velkjente Widescreen-cockpiten med berøringsskjerm på plass, «augmented reality» og intelligent stemmestyring som aktiveres med kommandoen «Hey, Mercedes».

I tillegg leveres bilen med de samme assistansesystemene man finner i dagens S-Klasse. Blant annet kan A-Klasse nå for første gang kjøres semiautonomt, takket være oppgraderte sensorer som gjør det mulig «å se» opptil 500 meter fremover.

Mange kaller det i dagligtalen for autopilot, selv om det kun er ment som et assistansesystem.

Kommer til Norge

Sammenlignet med den «vanlige» A-Klassen, fremstår sedan-utgaven som mer eksklusiv. På mange måter ligner den veldig på en krympet CLS.

Her snakker vi med andre ord om en bil som ser ut som en million – men koster under halvparten. De offisielle prisene er riktignok ikke klare enda, men dagens A-Klasse starter på cirka 350.000 kroner. Sedanen vil nok krype noe over det…

Det er lagt opp til økt fokus på både sportslighet og luksus i den kommende modellen.

Utover designet er bilen lik dagens A-Klasse. Fra salgsstart i høst tilbys sedanen med to nye motorer. Bensindrevne A 200 med 163 hestekrefter og 250 Nm, samt A 180 d med 116 hestekrefter og 260 Nm. Begge alternativer får en 7G-DCT dobbeltclutch girkasse som standard.

A-Klasse sedan har tidligere vært en modell forbeholdt markeder som Kina og USA. Men nå bekrefter Mercedes at også denne utgaven kommer til Norge, helt på tampen av året.

Før den tid skal bilen vises frem på bilutstillingen i Paris 4.-14. oktober.

