Det finnes svært gode biler. Det finnes veldig mange helt greie biler, det finnes noen passelig halvgreie biler – og det finnes noen få biler som er så dårlige at vi ville vegret oss for å reise på ferietur med dem. Rett og slett for at sannsynligheten for trøbbel er så stor at man sannsynligvis har det bedre hjemme.

Her tar vi en titt på noen av de vanligste bilene på norske veier i sistnevnte kategori.

Alle biler har noe godt og positivt ved seg. Det har disse bilene også. Attpåtil i ganske rikt monn. Bilene er smått geniale – hver på sin måte, både i forhold til løsinger, plass, framkommelighet og andre ting.

Men god kvalitet det har de, dessverre, aldri hatt. Ikke en gang da de var nye.

Renault Scenic (1996 -2003):

Renault Scenic kunne vært en helt genial feriebil – om den hadde virket.

Kompakt, men smart. Den lille flerbruksbilen Renault Scenic satte ny verdensrekord i smarte løsinger da den ble lansert på siste halvdel av 90-tallet. Den var kompakt, men allikevel romslig, den hadde et moderne og litt annerledes design og så mindre ut som en eske, enn de fleste andre flerbruksbilene. Den bød på god oversikt og var snerten i trafikken.



På typisk fransk vis var den også komfortabel. Den hadde smarte og fleksible seteløsinger og ikke minst hadde den massevis av smarte oppbevaringsrom, blant annet i gulvet. Den franske bilen ble da også fort populær og solgte godt her hjemme.

Det var vel egentlig bare en eneste ulempe med Scenic: Kvaliteten. De fleste eksemplarene var befengt av små og store feil. Hele tiden.

I Brooms spede barndom og TV-tid hadde vi en kåring der vi lot lesere og seere få kåre "Bruktbilen fra helvete". Vinneren ble Renault Scenic, med ganske så god margin.

Her kan du lese om noen av de mest vanlige feilene denne bilen sliter med.​

VW Sharan (1995-2005)

Med god plass til både folk og bagasje kunne VW Sharan vært en smart feriebil. Slik er det dessverre ikke.

Vi skal ikke la Volkswagen få all æren av det dårlige med denne bilen. Den ble nemlig utviklet i samarbeid med Ford og spanske Seat, som har sine egne utgaver av denne i form av Galaxy og Alhambra. Uten at det hjalp ett spøtt på kvaliteten.

Det virket nesten som om de tre ulike produsentene bidro med sine aller dårligste deler og bygde en felles bil av disse. Synd. For også dette er, eller i alle fall kunne vært, en genial bil. God plass, opptil syv sitteplasser, godt utvalg med ulike motorer. Topputgaven kunne leveres med VWs spesielle VR6-motor på 2,8 liter og 204 hestekrefter og Syncro firehjulsdrift. Tenk deg en slik bil i sort metallic, med lyst skinninteriør og litt store og fine hjul. Det er jo en helt topp familie-tralle ...

Men slik ble det ikke. VR6-motoren var like dårlig som den var kostbar, så mange gikk for 1,9 TDI dieselmotoren, gjerne med automatgir. Hvilket ikke gjorde saken noe bedre. Snarere tvert i mot. Kombinasjonen var helt håpløs og sørget for at mang en allerede stram familieøkonomi ble tynt til det ytterste ...

Les mer om feilene disse bilene sliter med i vår bruktbilguide her:

Land Rover Freelander (1997-2006)

Om du planlegger ferien utenfor allfarvei kan Land Rover Freelander virke som et smart valg...

Aktivitets-ferie her de siste årene blitt populært. Enten det er fjellturer, klatring, stisykling eller elvepadling. Da kan det være fint å ha en feriebil som tar seg greit fram, selv om underlaget ikke ser slett asfalt.

Første generasjon Land Rover Freelander er habil i terrenget, har et kult design og er på mange måter en bil det er lett å like.

Slik sett kan jo en Freelander virke som et lurt valg. Kanskje med bensin-motor, da diesel jo har blitt så fy-fy? Tro oss; Det er ikke et godt valg. Da vil trolig feriens aktiviteter i hovedsak bestå i å prøve å få bilen til å gå...

Land Rover Freelander ser tøff ut og en forholdsvis lav pris gjorde at mange som ikke hadde mulighet til å oppfylle drømmen om en vaskekte Range Rover, gikk for denne light-varianten over samme tema – og ble skuffet.

Det er særlig kjølesystem, topp-pakning og topplokk som er problemet med disse bilene. Men langt i fra bare...

Flere feil og mangler kan du lese om her:

Eier du en av disse bilene? Er du enige eller uenig i vår omtale? Fortell oss hva du mener om din bil her:​​

​Les også: Bilene for deg som vil kjøre jorden rundt

Video: Her er et annet bilferie-tips

​