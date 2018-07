Sommermånedene er høysesong for ulykker med hardt skadde og drepte i trafikken. Sammen med høy fart og manglede bruk av belte, er rus den viktigste årsaken til dødsulykker i Norge.

Normalt kjører mellom 130.000-140.000 sjåfører i ruspåvirket tilstand i Norge – hver eneste dag. Nå i sommermånedene øker antall rusanmeldelser ytterligere – med fem prosent.

– Det er ulike årsaker til det. Men ferie og fritid betyr også økt konsum av alkohol, forteller konstituert UP-sjef, Roar Skjelbred Larsen til Broom.

Promillen er høy

Han legger til at majoriteten av ruskjørerne som politiet anmelder nå på sommeren er sjåfører påvirket av alkohol. Nærmere bestemt 60 prosent. Resten utgjør bruk av narkotika og legemidler.

Å få luket ut disse sjåførene er et viktig satsningsområde for UP. Det underbygger den gjennomgående høye promillen sjåførene faktisk har.

Det siste året er nemlig gjennomsnittspromillen på samtlige alkoholpåvirkede sjåfører som er stoppet så mye som 1,5.

Det er nok til at både balansen og konsentrasjonen svikter betydelig. I tillegg vil mange oppleve både humørsvingninger og svekket reaksjonstid. Med andre ord ikke ideell atferd bak rattet i en bil.

Flest rustatt lørdag og søndag

Det er ikke så rent få som har gjort feilen å kjøre bil for tidlig dagen derpå. Morgen-promille etter en spesielt fuktig kveld kan være mer enn høy nok til at førerkortet blir borte for en god stund. I tillegg blir det i beste fall også et kraftig innhugg i familiebudsjettet.

– Basert på erfaring og kunnskap har vi naturligvis flest kontroller på dagene flest blir tatt for promillekjøring, understeker Larsen.

Og det er natt til lørdag og søndag flest nordmenn kjører ruspåvirket.

Bare halvparten har lappen

Til Broom poengterer UP-sjefen at det er gjengangerne som utgjør den største utfordringen for politiet.

– Vi ser at stadig flere rustatte ikke har noe førerkort å miste. Dette gjelder som regel gjengangerne, som har mistet førerkortet tidligere, eller aldri har hatt førerkort i det hele tatt.

Konstituert UP-sjef, Roar Skjelbred Larsen.

Av de som «skulle miste førerretten» i 2012 var det 64 prosent som hadde sertifikat, i 2013 var denne andelen sunket til 57 prosent, mens det i 2017 var det under halvparten (47 prosent) som faktisk hadde førerkort å miste.

– Det er en kjempeutfordring, da førerett er viktig for trafikksikkerheten, forteller Larsen, bekymret.

– Hva gjør dere dersom politiet stopper en fyllekjører uten førerkort?

– Det opprettes en anmeldelse. Ved gjentakelser kan vi ta beslag i den aktuelle bilen også, sier han.

Dette bør du gjøre

Dersom man skulle ha mistanke om en ruspåvirket sjåfør langs veien, er UP-sjefens klare råd å melde fra til politiet med det samme.

– Erfaringen vår viser at omtrent halvparten av de 10.000 rus-sakene vi avdekker i løpet av ett år er meldt fra publikum. Enten fra medtrafikanter eller som et varsel. De øvrige funnene er avdekket gjennom politikontroller og ulykker.

– Og hva råder du til å gjøre dersom en bekjent setter seg bak rattet etter et lystig lag?

– Ta nøklene, og hold vedkommende unna bilen. Bestill heller en taxi, avslutter Larsen.

