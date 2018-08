Om vi skrur tiden bare noen år tilbake, var det biler med dieselmotor som gjaldt. Enten man kjøpte stor, SUV eller småbil – så var liksom dieselmotor det eneste riktige. Dieselandelen var oppe i over 75 prosent av alle solgte biler i Norge.

Siden har dette forandret seg, både fort og mye. Men det finnes fortsatt veldig mange dieselbiler på norske veier og nye biler selges hver dag, om ikke i samme antall som tidligere.

Felles for de fleste av disse bilene er at de et utstyrt med et diesel-partikkelfilter (DPF) som er montert på eksosanlegget. Dette filterets oppgave er å fange opp sot og andre partikler fra forbrenningen og dermed redusere helse- og miljøskadelige utslipp.

Høy eksostemperatur er viktig

Men det er med dette filteret som med mange andre filtre. Det kan gå tett.

Dette selv om det skal være selvrensende. Det fungerer på den måten av filteret renser seg selv ved å brenne opp de oppsamlede partiklene. For at dette skal kunne skje, må eksostemperaturen være høy, noe som igjen vi si at bilen enten må kjøres på en lengre tur i høy hastighet, eller med stor belastning, for eksempel opp en lang bratt bakke.

Enkel skisse som viser hvordan skadelige partikler samles i filteret. .

Når du kjører, vil bilens styreenhet på en del biler, men ikke alle – overvåke sot-mengden som er samlet i filteret. Overstiger dette en viss verdi, som regel 45 prosent, vil bilen selv forsøke å brenne bort soten. Om dette ikke går fordi kjøreturene er for korte, foregår i kø, eller med mye start / stopp, tennes lampen som vist i bildet over.

Da er det fare på ferde og filteret er i ferd med å gå tett. Da bør man så snart som mulig ta seg en god tur med høy belastning og forsøke å få forbrent de oppsamlede partiklene som har samlet seg opp. Det er veldig viktig.

Dyrt

Om dette ikke gjøres, kan man oppleve at bilen går i "nødmodus". Dette vil redusere effekten og toppfarten. Bilen forsøker da egentlig bare å "overleve" ved å redusere forbrenningen og dermed antall sotpartikler som går gjennom filtret. Om dette skjer, bør man ta turen til nærmeste forhandler som via diagnoseutstyr kan forsøke å kjøre en tvungen renseprosess av filteret, men ikke alle biler har denne muligheten.

Om bilen ikke har denne muligheten, er filteret tett og det finnes bare én løsning på problemet. Nemlig å bytte filter. Dette filteret er lukket. Det betyr at det ikke går an å bytte noen innsats, åpne det eller rense det på noe vis. Det må kort og godt byttes. Noe som kan være alt annet enn en billig fornøyelse. Priser på mellom 20.000 og 30.000 er mer vanlig enn uvanlig på en slik jobb.

På noen biler finnes disse nå å få kjøpt som "piratdel" til lavere priser.

Et slikt filter er i utgangspunktet laget for å vare bilen ut, men med norsk kjøremønster, topografi, klima og ikke minst vinter, er dette utfordrende. Mye småkjøring, køkjøring, mange kaldstarter særlig på vinteren, men også på sommeren (En bil er jo ikke varm før den er 80 grader...) er alt annet enn gunstig for dette rensesystemet.

Eksosanlegg på nyere biler er avanserte og dyre. Det var enklere før med bare ett rør og to lyddempere ...

Tenk over kjøremønstret

Dette er nok på mange måter en litt særnorsk problemstilling. Her på berget "luller" vi rundt på korte turer i 20 minusgrader og med en snittfart på 38 Km/t. I et land som Tyskland hvor det gjerne kjøres både langt og fort, forstår de ikke hva vi mener når vi snakker om tette partikkelfiltre. De har knapt hørt om problemstillingen...

Men noen turer med langkjøring / høy belastning innimellom reduserer effektivt problemet og hyppigheten av tette filtre.

Hvorvidt et tett partikkelfilter skal dekkes av bilens garanti/reklamasjonsrett har vært gjenstand for mer enn èn opphetet diskusjon. Flere vil det bli. Det er jo egentlig ikke noe feil med bilen – det er bruken som er feil, er ett gjenganger-argument.

– Har dere solgt meg en bil som ikke tåler å brukes i Norge med et helt vanlig norsk kjøremønster, er ofte motargumentet.

Uansett er det smart å være klar over dette om du allerede har en dieselbil. Er du i ferd med å vurdere å kjøpe ny eller brukt dieselbil, så kan det være lurt å gå en ekstra runde i "tenkeboksen" og vurdere kjøremønsteret før man handler. Det finnes jo fortsatt bensinbiler, om man ikke vil ha elbil.

