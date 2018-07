På Østlandet vil det kunne komme opp mot 50 til 60 millimeter nedbør i helgen.

Vakthavende meteorolog i Storm Geo, Camilla Albertsen, sier at nedbøren kommer i form av byger, og at det vil føre til at enkelte steder på Østlandet vil få spesielt mye nedbør.

– To systemer kommer innover Norge lørdag, og dette vil føre til nedbør. Det første trekker inn over Østlandet fra Sør-Sverige, og vil ta med seg noe regn- og tordenbyger, sier Albertsen.

Indre strøk får mest nedbør

Det vil komme en god del nedbør på Østlandet, i indre strøk av Agder-fylkene og i indre strøk av Vestlandet.

– Slik det ser ut nå, er det indre strøk av Buskerud og Telemark som får de største nedbørsmengdene, sier meteorologen.

Lørdag kveld kommer det en front innover mot Rogland med mer nedbør, og denne trekker nord- og østover i løpet av kvelden og natt til søndag, samt utover søndag, forklarer Albertsen.

Selv om nedbøren for mange er sårt etterlengtet, frykter Norges vassdrag- og energiforbund at det plutselige værskiftet vil skape flere utfordringer.

– Nedbøren som er varslet er i form av byger, og til dels ganske kraftige byger. Bakken er veldig tørr etter lange perioder med høye temperaturer, og det gjør at den har litt andre egenskaper enn når den er litt mer fuktig, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved varslingstjenesten for flom og jordskredfare hos NVE.

Frykter lokale oversvømmelser

Tørr jord absorberer nemlig ikke vann like godt.

– Det beste ville vært om nedbøren hadde kommet jevnt fordelt, med pent og rolig regn i starten for å få bløtet opp jorden litt. Da ville den også kunne absorbert de større mengdene litt bedre, sier Engen.

Hydrologen forklarer at det som skjer når man får kraftige byger er at det blir en større avrenning av vannet på overflaten. Da rekker ikke vannet å trekke så fort ned i bakken, og det vil derfor i stor grad renne av på overflaten.

– Det vil gjøre at man kan få lokale oversvømmelser. For eksempel kan elver og bekker fra nye løp, gå andre steder enn der de vanligvis går, sier Engen.

Slik forbereder du deg på nedbøret

Det er særlig i urbane områder hvor det er mye asfalt at man kan få store, lokale oversvømmelser. Hydrologen sier at det også er en fare for små jordskred på grunn av dette. På grunn av at bakken er så tørr i utgangspunktet, vil dette forsterke disse problemene.

– Er det noe man kan gjøre for å forberede seg på nedbøret som kommer?

– Sørg for at alle avløpsveier og dreneringskummer er åpne, og at det ikke ligger fullt av løv, kvist og stenger, men at vannet får fritt leide, sier hydrologen.

Dersom slike naturlige og menneskeskapte avløpsveier er stengt, kan vannet finne nye veier.

– Da skjer ting mye mer ukontrollert. Det er mye bedre at vannet renner der det er lagt til rette for at det skal renne. Hvis det er tett må det finne andre veier, og da kan vi få store ødeleggelser, sier Engen.

Hvor alvorlige konsekvensene av regnbygene vil bli, er avhengig av hvor de treffer, sier Engen.

– Treffer de i tettbebygget område med mye asfalt, kan man få store lokale oversvømmelser. Skjer det mer ute i skog og mark vil det sannsynligvis arte seg annerledes. Da får man ikke store oversvømmelser, men større vannføring i bekker og elver, sier hydrologen.

Engen sier at det meste av Sør-Norge er veldig tørt. Hun sier at det kom litt regn på Vestlandet i går, så det er enkelte steder i Norge hvor det ikke er helt knusktørt.

– Det er særlig Sør-Norge og Trøndelag at bakken er aller tørrest, sier hydrologen.

Varmt frem mot helgen

Til tross for helgens nedbørmengder, har vi fortsatt godt vær i vente. Camilla Albertsen forteller at det fredag vil bli enda varmere enn det allerede har vært i store deler av landet.

– I morgen vil det bli enda varmere med opp mot 35 grader noen steder, sier hun til TV 2 torsdag.

En varmerekord som kan ryke fredag, er Oslos rekord fra 1901. Da ble det målt 35 grader i hovedstaden.

På Østlandet vil varmen fortsette, og også på Vestlandet, Sørlandet og Midt-Norge vil temperaturen stige opp mot 30 grader.

Akkurat hvilke steder som vil stikke av med de varmeste temperaturene er ikke godt å si.

– Spesielt indre områder i Buskerud og Telemark, er typisk varme områder, sier Albertsen, men også på Vestlandet vil det bli varmt.