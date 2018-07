Jürgen Klopp er ikke fornøyd med måten anonyme brukere på sosiale medier har langet ut om Loris Karius.

Karius har måttet ta imot en mengde hatmeldinger og trolling på internett i tillegg til ironisk klapping på kampene i sesongoppkjøringen til Liverpool denne sommeren.

Karius gjorde to feil under Champions League-finalen mot Real Madrid i mai. Senere ble det kjent at tyskeren led av hjernerystelse da han gjorde feil som førte til mål av Karim Benzema og Gareth Bale. Klopp hevdet da at dette var en forklaring og ikke en unnskyldning for målvaktens feil.

Bruker ikke sosiale medier

I et intervju til ESPN sa Klopp at han mener at håningen Karius har mottatt ikke bør tolereres.

– Folk bryr seg åpenbart ikke om personen når de skriver i sin egen boble. De bryr seg ikke om Loris eller noen andre. De bryr seg ikke, sa han.

Selv er ikke Klopp aktiv i sosiale medier. Det er et bevisst valg, forteller tyskeren.

– Jeg tror min smarteste beslutning her i livet var ikke å bruke sosiale medier. Jeg leser det ikke hvis folk kritiserer meg på sosiale medier. De kan skrive hva de vil, men det vil aldri stoppe meg fordi jeg ikke vet det. Jeg leser det ikke, så jeg føler det ikke, sa han.

Karius tabbeforfulgt

I tillegg til de to tabbene i Champions League-finalen i mai, har Karius også hatt noen tabber i oppkjøringen til høstsesongen. For to uker siden spilte Liverpool mot League Two-klubben Tranmere. De ledet 3-0 og hadde tilsynelatende full kontroll på kampen inntil Karius glapp ballen i det 72. minutt. Kampen endte 3-2 til Liverpool.

Etter kampen tok Klopp Karius i forsvar. Han fortalte da at alle gjør feil uten at man trenger å snakke om de

– Loris slipper inn, men vi kan ikke lage oppslag etter hver tabbe. Tabber kommer til å skje: Jeg liker det ikke, han liker det ikke, men det kommer til å skje. Så la oss heller ta lærdom fra situasjonene, oppfordret Liverpools manager.

Oppfordring til fansen

Til slutt har han en oppfordring til fansen.

– Hvis du vil lytte til noen må du vise ansiktet ditt. Hvis du vil fortelle meg at du ikke er fornøyd med meg, så si det nå, men ikke gå ut og skriv det på smarttelefonen din og post det på Facebook, Instagram, hva som helst, sa han i intervjuet.

Liverpool signerte nylig målvakten Alisson fra Roma. Klopp ønsker fortsatt å beholde Karius som andrekeeper, og er derfor ekstra irritert på måten han ble møtt med lyder og ironisk klapping fra egne fans under sesongoppkjøringen.