For Citroën-føreren klinte like gjerne til med bestetid på den drøye fire kilometer lange shakedown-etappen i Vesala.

Og det er åpenbart ikke bare Østberg som er i god form, for bilen ser også ut til å gjøre jobben godt. Lagkamerat Craig Breen kjørte nemlig inn til nest beste tid, seks tideler bak Østberg – så det lover godt for et Citroën-team som har hatt det tøft i VM de siste to sesongene.

For Østberg og kartleser Torstein Eriksen var også shakedown en god bekreftelse på at alt er som det skal.

God bekreftelse

Citroëns WRC-bil har tidligere vist seg å være krevende å sette opp og få 100 prosent optimal slik førerne har ønsket, men nordmannen er optimist før det braker løs på byetappen Harju torsdag kveld.

– Det føles bra. Bilen er akkurat som jeg fant den best under testingen, så det var en bra bekreftelse få. Og det føles også bra for selvtilliten, sier Østberg til Parc Fermé, som etter siste gjennomkjøring onsdag uttalte at «det er viktigere med bra tempo uavhengig om det blir en tredje- eller femteplass».

Andreas Mikkelsen leverte en noe mer beskjeden syvendetid, 1,9 sekunder bak sin landsmann, men han startet tidlig og tror kan kunne dratt nytte av enda bedre vei hvis han kjørte flere stint senere enn de tre han gjennomførte.

– Første turen var ganske bra, også ble det raskere og raskere, så det var stor forbedring. Vi fikk prøvd oppsettet fra testen, og vi vet nå hvordan vi skal sette opp bilen til løpet, så følelsen er god, sier Hyundai-føreren.

Norsk favoritt i WRC 2

I tillegg til de faste norske WRC-innslagene, så er Ole Christian Veiby på plass for Skoda Motorsport i WRC 2-klassen, det nest øverste steget i Rally-VM. Og denne gangen må nordmannen også tåle å ha et favorittstempel, samtidig som det er ventet at han vil få god konkurranse blant annet fra sin 17 år gamle lagkamerat Kalle Rovanperä som kjører for første gang på hjemmebane i VM-sammenheng. Totalt 18 biler er påmeldt i WRC 2-klassen.

Veiby svarte også på favorittstempelet ved å kjøre inn til bestetid, fire tideler foran den finske unggutten.

– Jeg må si jeg er veldig fornøyd. Utrolig fornøyd med bilen og jeg hadde en fin rytme på shakedown, så jeg ser frem til å starte løpet nå, sier Veiby til Parc Fermé.

Sendeskjema Rally Finland på TV 2 Sportskanalen/TV 2 Sumo denne helgen:

• SS1 Harju: Torsdag 27. juli, 19:00 (kun TV 2 Sumo)

​• SS11 Harju 2: Fredag 28. juli, 19:00

​• SS17 Kakaristo 2: Lørdag 29. juli, 15:00

​• SS21 Ruuhimäki 1: Søndag 30. juli, 08:30

​• SS23 Ruuhimäki 2 (Power Stage): Søndag 30. juli, 12:00