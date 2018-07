Den 55 år gamle mannen som er siktet i Maridalen-saken er fengslet i isolasjon i ytterligere en uke.

Det ble besluttet i Oslo tingrett torsdag.

– Vi begjærte tre uker, men retten satte det til en uke i første omgang fordi de ønsker en medisinsk vurdering for å ta stilling til lengre tids isolasjon, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til TV 2.

55-åringen ble pågrepet av politiet onsdag sist uke. Brannvesenet rykket da ut til melding om det som var antatt å være en skogbrann, men fant istedet et forkullet lik.

Siktede ble pågrepet like i nærheten.

Tekniske bevis

Politiet har foreløpig kun gjort ett avhør av siktede, det ble gjort på kvelden onsdag sist uke og gjennom natt til sist torsdag.

– Foreløpig nekte siktede for å ha noe med saken eller avdøde å gjøre, sier Hjort Kraby.

Politiet har en klar teori om ta det er snakk om et drap og likskjending, men vet foreløpig ikke dødsårsaken. Den endelige obduksjonsrapporten er ventet først om tre måneder.

– Vi har noen teorier om hva som har skjedd. Den vi har klarest foran oss nå gjelder drap og likskjendig. Jeg vil ikke uttale meg om detaljer i vår hovedteori nå, sier politiadvokaten.

Var det slik at det fantes synlige bevis for at siktede hadde noe med dødsfallet å gjøre da han ble pågrepet?

– Det var tekniske spor på ham som vi finner interessante, sier Hjort Kraby.

Er dette ting som knytter ham til funnstedet?

– Ja.

Siktedes forsvarer, advokatfullmektig Benedikte Jamth, sier til TV 2 at hun mener det ikke foreligger skjellig grunn til å mistenke siktede. Utover dette ønsker hun ikke kommentere saken.

Høyreekstreme koblinger

TV 2 er kjent med bakgrunnen til den drapssiktede som tidligere het Johnny Olsen. Han har i mange år har tilhørt nazimiljøet gjennom gruppen «Norges Germanske Armé».

I 1981 var han en av tre personer som begikk de såkalte «Hadelandsdrapene», der to menn ble drept med håndvåpen og maskinpistol. Til sammen ble de to skutt 29 ganger.

Samtidig kjenner TV 2 til at den avdøde tidlige var venn med en drapsdømt nynazist.

Politiet undersøker om siktede og avdøde kan ha hatt en tilknytning til hverandre gjennom høyreekstreme miljøer.

– Bakgrunnen til de to og mulige koblinger er sentralt i etterforskningen. Vi har noen navn på blokka, men har ikke hatt noen fra disse miljøene inne til avhør enda, sier Hjort Kraby.

Foreløpig er avdødes familie og arbeidsgiver avhørt. Politiets mål med dette er å få så mye informasjon som mulig om avdødes bakgrunn.

– Siktede hevder å ikke kjenne avdøde, så vi vil finne ut om det stemmer. Samtidig vet vi ingenting om motivet for et eventuelt drap; det kan være snakk om at de kjente hverandre, det kan ha vært et annet motiv eller det kan ha vært tilfeldig, en situasjon som oppsto der og da, sier Hjort Kraby.

Mobilmysteriet

Tidligere er det blitt kjent av avdødes mobiltelefon er viderekoblet til politiets sentralbord.

Politiet har sagt at det ikke er de som har viderekoblet telefonen.

– Alt som kan si noe om siste livstegn fra avdøde er relevant. Jeg vet ikke hvorfor nummeret er satt over, men dette undersøker vi, sier Hjort Kraby.

Politiet bekrefter ovenfor TV 2 at de har tatt beslag i mobiltelefonen.

Politiet vet også at siktede har bodd i skogen i Maridalen lenge, mulig så lenge som fem år.

Det er funnet restene etter to forskjellige camper i området, og han skal først ha bodd i den ene campen, før han flyttet til den andre.

Også avdøde skal ha oppholdt seg i samme skog.

– Det er mye som tyder på at avdøde har bodd i området i telt, men vi vet ikke hvor lenge det er snakk om, sier politiadvokaten.