Torsdag morgen var TV 2-ekspert Thor Hushovd ute på joggetur. Han ante fred og ingen fare, men en aggressiv hund ville det annerledes.

– Jeg var ute og løp. Jeg løp forbi en liten parkeringsplass. Da så jeg en bikkje som løp ved siden av meg. Jeg var ikke redd for den, for den så så uskyldig ut. Før jeg visste ordet av det satte hunden kjeften over kneet mitt.

Mens blodet rant prøvde Hushovd å komme seg vekk fra hunden.

– Jeg var redd for at den skulle bite igjen. Jeg snudde meg mot hunden. Jeg så eieren i bakgrunnen. Han ropte på hunden. Da løp den bort til eieren. Jeg ropte noen franske gloser til ham, men jeg orket ikke bry meg noe mer. Så da løp jeg videre, sier han.

Hushovd vurderte å dra til lege, men fant ut at det ikke var nødvendig.

– Helene (Olafsen) googlet det for meg. Så lenge bittet ikke var dypt sto det at jeg måtte vaske det og ta på krem.

UBLIDT MØTE MED HUND: Slik så kneet til Thor Hushovd ut etter dagens joggetur.

Hushovd ble undersøkt av lege i startområdet. Legen kunne berolige TV 2-eksperten.

– Jeg ser lyst på det, selv om jeg ble lettere sjokkskadet. Jeg har selv en hund som ble drept av ulv. Jeg har alltid vært glad i hunder, men dette var skremmende, sier han.

