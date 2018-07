Det virker ikke så lenge siden, men det har allerede gått fire år siden den kompakte og sportsbilaktige SUV-en, Porsche Macan så dagens lys, i 2014.

Siden den gang har den satt Porsche-rekord i antall produserte biler. Over 350.000 eksemplarer har det så langt blitt . Det er mer enn noen annen Porsche-modell kan vise til på samme tid. Bilen har vært en stor suksess.

Man skulle kanskje tro at denne eksklusive bilen hadde USA som sitt viktigste marked, men slik er det ikke. Ei heller er det det tyske hjemme-markedet eller resten av sentral-Europa som tar unna det største volumet. Ikke er det nyrike russere heller.

Faktisk er det det kinesiske markedet som har svelget unna flest biler. Nesten 1/3 av produksjonen har gått dit. Vi snakker i overkant av 100.000 biler.

Den tredimensjonale lysstripen i hekken er en nyhet vi kjenner igjen fra andre Porsche-modeller

Større info-skjerm

Etter fire år får bilene ofte en liten oppgradering, eller facelift som det ofte også kalles. Så også for Macan.

Det er neppe tilfeldig, med tanke på det kinesiske markedet, at Porsche valgte å avduke den oppgraderte Macan nettopp i Shanghai.

Macan er noe av det nærmeste man kommer en sportsbil i SUV-innpakning, og selvsagt gjenspeiles DNA-et i denne fra fabrikkens legendariske sports- og racerbiler gjennom mange tiår.

Blant det nye utstyret som dytter Macan enda tettere opp mot de rene sportsbilene, er nytt sportsratt. Om du velger Sport Chrono-pakken får du kjøremodus-bryter som inkluderer Sport Response-muligheter for forskjellige chassis-innstillinger og enda heftigere eksoslyd...

Porsche bytter også ut den lille 7-tommer info-skjermen mot en 11-tommer. Garantert en kjærkommen nyhet.

Offisiell: Denne kommer fra et helt nytt bilmerke

Nytt og mer GT-inspirert ratt og ny, større 11-tommers skjerm er noen av nyhetene innvendig.

Sier ikke noe om motorisering

LED-hovedlys blir standard, men om du skal ha den mest avanserte utgaven med matriselys, PDLS på Porsche-språket, så er det tilleggsutstyr som koster en god slump ekstra.

Ikke uventet bruker Porsche faceliften til å introdusere nye førerassistent-systemer.

Macan får nå såkalt Traffic Jam Assist som skal bidra til kjørehjelp i hastigheter under 60 km/t. Både gass, brems og styring tas hånd om av bilen selv.

Nytt er også oppvarmet frontrute og et system som skal rense den innvendige luften. Samtidig som de også kommer med et knippe nye farger og interiørpakker, slik at du kan få din Porsche Macan slik du ønsker den.

Når det gjelder motorer og drivlinjer holder Porsche kortene tett til brystet, men det er vel grunn til å anta at det blir ganske likt det vi finner i dagens biler, muligens noe oppgradert med tanke på både utslipp og effekt.

Volvos første elbil skal bygges i Kina ​

Til å være en SUV har Macan utpregede coupe-aktige linjer.

Kostbar

Når det gjelder understellet har Porsche lagt ned mye jobb i å fintune dette ytterligere. Både for økt kjøreglede, men sikkert også for å opprettholde statusen som sportsbilen blant SUV-ene.

De har også tatt med seg særheten med forskjellig dekkdimensjon på for- og bakhjul over på den oppgraderte modellen.



I følge ryktene vil den europeiske lanseringen være rundt nyttårstider og de første norske bilene vil trolig være på veien i løpet av første halvdel av 2019.

Hva nykommeren kommer till koste er enda ikke kjent. Dagens Macan har en nybilpris som starter på rett under 900.000 – før utstyr. Snittprisen på de norsksolgte Macanene så langt, bikker én million kroner med god margin. Vi kan med det konstatere at Macan ikke er mest bil for pengene, men morsom – det er den ...

Om du synes prisene er i overkant, så finnes det faktisk en god del brukte til salgs også. Her stater prisene på noe mer humane 650.000 kroner, for dieselutgavene.

Les også: Nå får du SUV-verstingen til Skoda-pris

Video: Her er vår omtale av Porsche Macan da den var ny

​