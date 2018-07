De aller fleste av oss sitter på en eller annen form for fantasi. Stor eller liten, uskyldig eller grov. Noen realiseres og noen får aldri se dagens lys.

Leif Edward Ottesen Kennair er professor ved Institutt for psykologi ved NTNU. Han kan fortelle at seksuelle fantasier er helt normalt.

– Det er heller uvanlig å ikke ha fantasier. Det er tegn på at noe ikke er helt normalt. Da har man enten fryktelig lav lyst eller en begrenset evne til å forestille seg ting.

Ifølge Kennair er sex med partneren den absolutt vanligste fantasien.

– 90 prosent fantaserer om det. Videre fantaserer man om favoritt seksuelle handlinger, og nye seksuelle handlinger. Ofte er det nok bare mild krydring av sexlivet de fleste fantaserer om, men her er det selvsagt store individuelle forskjeller.

Sexolog Siv Gamnes jobber som sexolog i Oslo. Hun forteller til TV 2 at hennes kunder gjerne forteller om de mer spesielle og problematiske fantasiene. Derimot ser hun ett par gjengangere.

90 PROSENT: Leif Edward Ottesen Kennair, professor ved NTNU, kan fortelle at 90 prosent av befolkningen har seksuelle fantasier. Foto: Aurora Nordnes

– Gruppesex og trekant er en veldig vanlig fantasi i norske hjem. Også fantasier om for eksempel nabokona er vanlige fantasier, forteller Gamnes.

Forskjeller hos menn og kvinner

Alle fantasier er unike og de varierer fra person til person. Likevel finnes det noen vesentlige forskjeller. Særlig mellom mann og kvinne.

– Kvinner fantaserer mer om følelsesmessig tilfredsstillelse og nærhet, noe som er i samsvar med kjønnsforskjeller i seksuell personlighet. Men det er viktig å merke seg at også menn fantaserer omkring slike emosjonelle nærhetsaspekter; det er overlappende normalfordelinger her. Det er viktig å merke seg at det likevel er forskjeller i seksuell psykologi. Kvinner har derfor flere likekjønnede fantasier. Menn har typisk mer lyst på seksuell variasjon og er mer visuelt stimulert og dermed mer opptatt av hvem man har sex med, sier Kennair.

Også Gamnes har noe av den samme oppfatningen som Kennair.

– Det inntrykket jeg har er at menn fantaserer om eksteriøret. Som størrelse på pupper og ulike sexstillinger. Kvinner fantaserer mer om det å bli begjært.

Dette sier de om deg

Ifølge Kennair finnes det to nivåer av fantasier.

– Av og til er bare en fantasi bare en fantasi. Vi må skille mellom dagdrømming og det man ikke nødvendigvis vil gjennomføre.

Ifølge Kennair er de fleste fantasiene kongruens. Det vil si at fantasien er i samsvar med personligheten til vedkommende. Han skiller mellom flere personlighetstyper.

– Dersom man er kortidsorientert fantaserer man gjerne om flere og det er mindre følelser er innvolvert. De menneskene med høy medmenneskelighet har ofte en snillere og koseligere fantasi.

Ingen norske forskere har forsket på sammenhengen mellom fantasier og personligheter. Det har derimot amerikanske Justin Lemiller. Han er en anerkjent sosial psykolog og har nylig intervjuet over 4000 amerikanere i alderen 18 til 87 år. Spørreundersøkelsen tok for seg blant annet deltakernes hobbyer, seksuelle identitet, politiske og religiøse standpunkt og deres seksuelle fantasier. Det var CNN som først omtalte undersøkelsen.

GRUPPESEX: Sexolog, Siv Gamnes, forteller at fantasier om gruppesex og trekant er svært vanlig i norske hjem. Foto: Privat

Også Lemiller påpeker at hver fantasi er unik, men at gruppesex, BDSM og nye opplevelser topper fantasilisten. Overraskende nok er partneren med i disse fantasiene.

I hans sin undersøkelse kom det fram at personligheten har en stor innflytelse på fantasiene. Ifølge han fantaserer utadvente mennesker ofte om gruppesex og flere partner. Dette er fordi de liker å møte nyte folk. Sjenerte mennesker med mer medmenneskelighet fantaserer mindre om BDSM, utroskap og følelsesløs sex. Dette er fordi de ikke vil skade noen, og vil inkludere deres partner i det som skjer.

De som er detaljorientert vil fokusere mer på hvor fantasien finner sted. Folk som takler stress dårlig fantaserer om rolig følelsesmessig innhold og mindre nye impulser.​

Skeptisk mot å dele​​

Kennair anbefaler par om å være forsiktige med å dele fantasiene med hverandre.

– Man bør kjenne hverandre forhåndsvis godt. Det å fortelle om sine fantasier kan skape sjalusi.

Fantasier kan deles over tid, mener Kennair.

– Hvordan et forhold utvikler seg seksuelt, handler mye om å finne ut av hverandres preferanser i senga. Her handler det om å gi og ta. Ha egne ønsker, fantasier og interesser og finn ut av hva den andre personen setter pris på.

Gamnes er også skeptisk til deling av fantasier.

– Det finnes ingen regel som sier at dette er noe man må dele. Noen fantasier egner seg best til å ha for seg selv. Noen fantasier blir også ødelagt ved å fortelle det til noen.

Hun erfarer at enkelte fantasier kan skape usikkerhet og at partneren kan føle seg truet av fantasien.

– Det er ikke alle fantasier som man trenger å leve ut. Da er de verken ulovlige eller ufarlige. Kos deg med den og bruk den for å forsterke den seksuelle opphisselen!