En rekke luksusmerker har kommet med SUV de siste årene – og snart er det klart for ett til. Nå er det nemlig klart at Aston Martin skal lansere sin aller første SUV neste år. Og det er en bil de har tatt seg svært god tid med.

Allerede i 2009 avduket toppsjefen Ulrich Bez konseptbilen "Lagonda SUV" på bilutstillingen i Genève. Bilen var stor og grovbygd, og med karosserilinjer som hverken minnet særlig om Aston Martins øvrige, svært så spenstige modellrekke – eller om så mye annet.

Bygger ny fabrikk

I 2015 fikk vi så se DBX Concept på bilutstillingen i Geneve. Da var vi kommet et godt skritt nærmere produsjonsklar bil, selv om også dette så absolutt er en konseptbil. Blant annet har den bare to dører, og er utseendemessig langt mer coupe enn SUV. Det vil det bli endringer på til produksjonsklar bil.

Og apropos produksjon: Nå bekrefter Aston Martin at den skal starte neste år, på deres nye fabrikk i Wales.

Her er de i gang med å bygge om tre gamle hangarer til bilfabrikk. Målet er at de første bilene skal rulle ut i andre halvår 2019.

Konseptutgaven har bare to dører og svært lav taklinje.I tillegg til å få to ekstra dører, vil produksjonsklar bil også bli en god del høyere.

Skal hete Varekai?

For et lite nisjemerke som Aston Martin er dette et stort løft, men det er også avgjørende for å sikre nok produksjonskapasitet. Dagens Aston Martin-sjef Andy Palmer hadde bare hatt jobben i fire dager da han erklærte at en SUV er avgjørende hvis merket skal overleve.

Aston Martin har blant annet registrert modellbetegnelsen "Varekai" og mye tyder på at det kan bli det endelige navnet på bilen. Med det fortsetter Aston Martin med modellbetegnelser som begynner med V, fra før har de Vantage, Vanquish og Valkyrie.

Samarbeider med Mercedes

Aston Martin har i mange år fått erfare at det er dyrt å være liten i bilbransjen. Det å utvikle nye modeller er svært kostnadskrevende. Og skal man henge med på utvikling av motor og drivlinjer, krever det store investeringer - eller samarbeid med andre. En samarbeidsavtale Aston Martin har inngått med Mercedes-konsernet er svært viktig her.

Det er blant annet ventet V8-motor fra Mercedes i SUV-en. Aston Martin har altså også snakket om en hybridløsning, samtidig som de skal mene at ladbar hybrid ikke oppfattes som eksklusivt nok i målgruppen...

Ambisjonen til Aston Martin er at den kommende SUV-en skal sørge for en kraftig salgsøkning, samtidig som den skal hente hjem marginer som gjør det mulig å satse betydelige summer i produktutvikling framover.

Slik ser interiøret ut i konseptutgaven. Her er det nok grunn til å vente endringer til produksjonsklar modell.

En av verdens dyreste

Det er grunn til å vente en bil som virkelig tar mål av seg å flytte grensene i klassen. Det gjelder både på design, ytelser og kjøreegenskaper.

Aston Martin har gjort et poeng ut av at praktiske hensyn ikke skal gå ut over designet. Dette skal bli en bil som virkelig skiller seg ut i trafikken, med klare referanser til merkets sportsbiler.

Prislappen blir nok helt klart også deretter. Dette kommer til å bli en av verdens dyreste SUV-er og dermed ikke noen dagligdags syn. Akkurat det er nok viktig for mange av de potensielle kjøperne, mange av dem har nok minst én Aston Martin i garasjen fra før også.

