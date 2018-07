Det viser regnskapene til Facebook Norge som ble offentlige natt til torsdag, skriver Dagens Næringsliv.

Inntektene i fjor økte fra 13,1 millioner i 2016 til 27,4 millioner kroner. Resultatet før skatt viser at nettsamfunnet gikk 1,7 millioner i underskudd. Til sammen betalte Facebooks norske kontor 919.894 kroner i skatt i 2017.

Tallene viser ikke hele bildet ettersom Facebook sluser inntekter gjennom Irland – og dermed slipper å betale høye skattekostnader til Norge.

Tidligere er det blitt anslått at Facebook har en reell omsetning på to milliarder kroner i Norge i fjor.

I desember varslet Facebook at i alle land der man har et lokalkontor som støtte for lokale annonsører, skal inntektene føres i landet der den reelle omsetningen skjer. Planen er ifølge Dagens Næringsliv at skattepraksisen skal være i mål i løpet av første halvdel i 2019.