Gjennom vårens sluttspillkamper gjorde Marseilles tilhengere seg kjent som bråkmakere på arenaer rundt om i Europa. Det har fått UEFAs kontroll-, etikk- og disiplinærkomité til å reagere.

I første omgang er det bestemt at det franske storlaget må spille sin første hjemmekamp i årets europaliga for tomme tribuner, mens kamp nummer to skal spilles uten tilskuere på den søndre og nordre delen av stadion.

Marseille er også ilagt en bot på 100.000 euro (954.000 kroner), men konsekvensene kan bli mye verre dersom det oppstår flere episoder med bråk hos supporterne.

I en pressemelding skriver UEFA at Marseille blir kastet ut av den neste europacupen klubben kvalifiserer seg til, dersom tilhengerne skaper mer trøbbel i løpet av prøveperioden på to år.

Forbundet har konkludert med at Marseille-fansen var involvert i uheldige episoder i fire europaligakamper i vår, deriblant finalen mot Atlético Madrid. Blant tiltalepunktene er tribunebråk, bruk av fyrverkeri, kasting av gjenstander og utsatt kampstart.

Liverpool har også blitt bøtelagt med rundt 75 000 kroner for fansens oppførsel mot Roma. Champions League-finalistene fra forrige sesong ble straffet for å tenne på fyrverkeri, kaste gjenstander og en mengde andre forstyrrelser i første semininalerunde på Anfield 24. april.

Marseille ble straffet for de samme lovbruddene. De har også fått beskjed om å ta kontakt med Lyon for å betale for reparasjoner på klubbens stadion, der europaligafinalen mellom Marseille og Atlético Madrid ble holdt.

Marseille tapte for øvrig 3-0 i gjeldende kamp.

(©NTB)