Før avspark i Glasgow var Celtic-supporterne heller beskjedne i deres spådommer om utfallet i den kommende kampen.

– Vi har altfor mange skader, og spesielt i forsvar. Og det er ganske urovekkende med tanke på at vi ikke kan forsvare oss i utgangspunktet, sier en av supporterne på puben «The Hoops» et par timer før avspark.

Og akkurat dette er en gjenganger blant alle som sitter rundt bordene og diskuterer Celtic, og kampen mot Rosenborg, mens de hiver ned «pint» etter «pint».

Kun avbrutt av allsang i ny og ne, prater stort sett alle skottene laget sitt ned. Nesten som om de er redde for at vi som nordmenn skal bli skuffet over det vi skal få se. Som om de tror vi har enorme forventninger til laget deres.

Men noe postitivt sier de også. De er blant annet veldig fornøyd med å ha Brendan Rodgers som manager, men mest av alt er de fulle av beundring for en norsk stopperkjempe. Kristoffer Ajer.

– Han er vår beste forsvarer. Uten tvil. Han er kanskje den eneste som kan forsvare seg, i hvert fall av de vi har tilgjengelige nå, sier en annen.

– Han er i riktig klubb

Også Matt McGlone, redaktøren i et av Celtics supporterblader, Alternative View, skryter hemningsløst av den unge nordmannen.

– Ajer har en stor fremtid foran seg. Han er et utrolig talent, sier han.

Den skotske toppdivisjonen er et fint springbrett fra Eliteserien for de som en gang ønsker seg en fremtid i de aller gjeveste ligaene. McGlone ser for seg at Ajer etterhvert vil ta det neste steget, og sammenligner han med en tidligere forsvarssjef hos de grønne og hvite.

– Se hvordan det gikk med Virgil van Dijk. Han tok seg tid til å gå steg for steg, og nå er han helt på toppen av stigen, sier han.

– Jeg ser for meg at Ajer kan gjøre akkurat det samme, selv om jeg håper det blir lenge til, sier han humrende.

Storspilte

​Mot mange av sine landsmenn i Rosenborg viste Ajer seg all hyllesten verdig. Men det startet ikke på best mulig måte.

Nordmannen var på etterskudd da Nicklas Bendtner skar innover i banen på hjørnet av sekstenmeteren og la ballen tilrette for Birger Meling som enkelt kunne sende trønderne i ledelsen.

Trommene og sangstemmene fra «Paradise», svingen hvor de hardeste Celtic-supporterne står, ble med ett helt stille. Men det skulle ikke vare lenge. Så fort ballen lå klar til avspark igjen, begynte trommene og stemmene å gå, denne gangen enda hardere.

Løftet frem av supporterne kom «The Hoops» mer og mer inn i kampen, og i hjertet av det hele sto Ajer.

Nordmannen var bunnsolid bakover, trygg og rolig med ballen i beina, og hadde flotte offensive bidrag. Akkurat slik en moderne midtstopper skal fremstå. Og hvis Celtic-supporternes spådommer om Ajers karriere videre stemmer, har både de og det norske landslaget mye å glede seg til både i nå- og fremtid.