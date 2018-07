Etter to brutale etapper i Pyreneene er det nok mange sammenlagtfavoritter som ser frem til en litt roligere dag på sykkelen i dag. Den 18. etappen til Pau er ventet å ende med massespurt. Et amputert spurtfelt, der flere av de beste spurterne sliter med tunge bein eller skrubbsår, gir Alexander Kristoff en unik mulighet til å ta karrierens tredje etappeseier i Tour de France.

Nordmannen var svært nær en seier på den 13. etappen. Dessverre for Kristoff timet Peter Sagan spurten perfekt. Like før målstreken gled han forbi Kristoff, akkurat som han gjorde i VM i Bergen i fjor.

Kristoff har foreløpig ingen plan for å sørge for at Sagan ikke tar bakhjulet hans i avslutningen.

– Kanskje jeg skal be Degenkolb presse ham vekk? Jeg har ikke kontroll på hvem som sitter på hjulet mitt. Jeg kan prøve å få en lagkamerat til å sitte der, men jeg trenger som regel lagkameratene mine foran meg for å hjelpe meg frem, sier Kristoff.

31-åringens selvtillit har vokst utover i Tour de France. Kristoff mener han har gode muligheter til å hamle opp med en skadeskutt Sagan.

– Jeg håper jeg skal klare å slå Sagan selv om han er på hjulet mitt. Det er ikke umulig. Jeg har gjort det før. Han har sett litt mer sliten ut etter noen dager i brudd, så jeg har tro på at jeg skal slå ham selv om han sitter på hjulet mitt.

TV 2-ekspert Thor Hushovd føler seg sikker på at Kristoff kommer til å kjempe om seieren.

– Det er ingen tvil om at muligheten har har på dagens etappe er den største han har hatt så langt i Tour de France. Mange av de beste spurterne er vekk. I tillegg har han kommet seg greit gjennom både Alpene og de to etappene i Pyreneene. Demare har slitt veldig, og Sagan gikk stygt i bakken i går. Det øker sjansen for at han er redusert i dag, sier Hushovd.