Manchester United er på jakt etter Leicester-midtstopperen Harry Maguire. United skal ha fortalt klubben at de ønsker å signere 25-åringen som har en prislapp på nesten 700 millioner kroner, skriver Mirror.

Leicester-spilleren som ble kåret til sesongens spiller i klubben spilte et fantastisk VM i Russland og nå skal rødtrøyene være interesserte i å signere Maguire som bare er ett år inne i sin femårige avtale med klubben.

Real Madrid skal ha kommet til enighet med Chelsea om den 26 år gamle målvakten Thibaut Courtois, med Tottenham-målvakten Hugo Lloris som plan B dersom avtalen med Courtois ikke skulle gå i orden. Det melder Daily Mail.



Liverpool har blitt enige om en toårig avtale med Domagoj Vida (29), men må møte Besiktas krav på 236 millioner kroner. Den kroatiske midtstopperen som for tiden er på ferie etter VM ventes å signere en avtale innen kort tid, skriver A Spor.



ETTERTRAKTET: Leon Bailey. Foto: Uwe Anspach

Chelsea og Roma kjemper begge for å signere den jamaikanske vingen Leon Bailey. 20-åringen spiller i dag i Bayer Leverkusen og blir sett på som et alternativ til Malcom, som tidligere denne uken ble kapret av Barcelona. Det skriver Evening Standard. Baileys agent og far Craig Butler skal ha uttalt at det er en ære å bli linket til en klubb som Roma.

Chelsea skal også være interesserte i Lazio- og Serbia-spilleren Sergej Milinkovic-Savic, skriver Independent. 23-åringens opptreden under VM skal ha vekket oppmerksomhet blant storklubber som Manchester United og Real Madrid. Chelsea overvåker spilleren nøye og skal være klare for å legge inn et bud for å sikre spilleren med en gang noen av rivalene viser mer interesse.

Evertons fotballsjef skal for tiden være i Barcelona for å fortsette forhandlingene med klubben om et klubbytte for både colombianske Yerry Mina (23) og franske Lucas Digne (25), skriver Daily Mail.

Den nyopprykkede Premier League-klubben Wolves, Lyon og Southampton har også meldt seg på i kampen om Mina, skriver Sky Sports.

Newcastle er nærme å signere den japanske Mainz-spilleren Yoshinori Muto, ifølge Kicker.

Crystal Palace er ifølge Sky Sports i samtaler om å signere West Hams Cheikhou Kouyate for rundt 107 millioner kroner.

West Ham og Fulham er begge interesserte i å låne Lilles Kevin Malcuit, melder France Football.