Det viser tall fra Elbilbarometeret 2018, som er en årlig undersøkelse utført av Opinion for Norsk Elbilforening.

Frem til i år har elbilens forbruk og rekkevidde tatt utgangspunkt i den gamle målemetoden NEDC, som sist ble oppdatert i 1997. Det har resultert i urealistisk lang offisiell rekkevidde både på fossil- og elbiler.

Stor test

For elbilistene har det medført overraskelser, ettersom bilen ikke er i nærheten av å klare rekkevidden som er oppgitt fra produsent.

David Andersen, journalist i Bilogmotorbloggen, samt norsk jurymedlen i Autobest, er den norske representanten for "Real Range Test". Foto: Autobest/coches.net

Nå har vi imidlertid fått en ny og strengere målestandard, WLTP. Denne er mer realistisk, og tar hensyn til «virkelig kjøreatferd». Les mer om det her.

Med 31 motorjournalister har Autobest i sommer utført den første uavhengige rekkeviddetesten på ti av de mest populære elbilene på markedet akkurat nå.

Det er Bilogmotorbloggen som først omtalte saken i Norge.

Realistisk rekkevidde

Hensikten er ikke å tyne flest mulig kilometer ut av hver enkelt bil, men å finne realistisk rekkevidde ved normal kjøring. De omfattende testene er utført under identiske forhold i Spania, både på landevei, motorvei og i by.

Eksakte målinger ble tatt via montering av Blunik måleinstrumenter i hver bil.

For at bilene ikke skulle stoppe langs veien, er hver øvelse avsluttet på bane med en gjennomsnittsfart på 70 km/t – før batteriene tømmes helt.

Hele testen er utført to ganger slik at resultatene er et snitt av de to testrundene.

Tesla går lengst

Ettersom testen foregikk samme uke som den internasjonale lanseringen av Hyundai Kona Electric, rakk ikke den å være med. Ellers er listen over biler nokså komplett:

BMW i3, Hyundai Ioniq EV, Jaguar I-Pace, Kia Soul, Nissan Leaf, Opel Ampera-e, Renault Zoe 40, Tesla Model S, Tesla Model X og VW e-Golf. Begge Teslaene var 100 kWt-versjoner.

Etter flere tester er tallenes tale klar. Halvparten av bilene møtte eller overgikk oppgitt rekkevidde målt etter WLTP-syklusen. Dermed er det ingen tvil om at den er langt mer realistisk sammenlignet med den tidligere NEDC-normen.

Blant samtlige biler er det ikke overraskende at Tesla Model S 100 er bilen som går lengst. Resultatet sier 422,65 kilometer mot 461 kilometer, som er estimert WLTP-rekkevidde.

Bilen som derimot skiller seg klart best ut i forhold til oppgitte tall er Kia Soul. Den kjører nemlig 18 prosent lenger enn oppgitt rekkevidde.

Her skal det nevnes at WLTP-rekkevidden på noen biler er estimert, ettersom produsenten ikke har tallene klare selv enda. Se mer i tabellen nederst i saken.

Nissan og Jaguar på bunn

Den store skuffelsen i testen er det Jaguar I-Pace som står for. Den er oppgitt til 480 kilometer, mens resultatet endte på 313,56 kilometer. Altså oppnår bilen bare 65,3 prosent av oppgitt rekkevidde.

I sammenhengen skal det nevnes at Jaguaren var en førproduksjonsbil benyttet på presselanseringen, og uten siste programvareoppdatering.

Heller ikke storselgeren Nissan Leaf oppnår de beste resultatene. Mens oppgitt rekkevidde er 285 kilometer – viser resultatet i stedet 227,99 kilometer.

I tabellen under kan du se de komplette resultatene fra Autobest sin «Real Range EV» test.

Model Test_1 Test_2 Average NEDC1* WLTP2* AUTOBEST EV 1 Real Range/WLTP Consumption AUTOBEST EV 2 Real Range/kwh BMW i3 237,670 km 225,820 km 231,745 km 300 km 225 km 103 % 14,8 kw/h 6.98 Hyundai Ioniq EV 224,070 km 199,730 km 211,900 km 280 km 204 km 103,8% 12,2 kw/h 6.95 Jaguar I-Pace 319,270 km 307,850 km 313,560 km ND 480 km 65,3% 27,5 kw/h 3.48 Kia Soul 222,520 km 214,330 km 218,425 km 250 km 185 km* 118% 13,6 kw/h 6.62 Nissan Leaf 220,330 km 235,650 km 227,990 km 378 km 285 km 80% 16,3 kw/h 5.70 Opel Ampera-e 375,200 km 379,200 km 377,200 km 520 km 380 km 99,3% 16,1 kw/h 6.29 Renault Zoe 40 295,440 km 273,100 km 284,270 km 400 km 300 km 94,7% 14,6 kw/h 6.93 Tesla Model S 433,660 km 411,640 km 422,650 km 632 km 461 km* 91,6% 20,6 kw/h 4.23 Tesla Model X 395,250 km 404,890 km 400,070 km 565 km 430 km* 93% 23,4 kw/h 4.00 VW e-Golf 244,890 km 218,630 km 231,760 km 300 km 219 km 105,8% 12,4 kw/h 6.4

*estimated range WLTP. Those cars do not yet have an official figure

*1NEDC protocol.

*2WLTP protocol. Mandatory for all new cars in Europe from September 1st

Kilde: Autobest.org

