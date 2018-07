20. mars 1995 er undergrunnsbanen full av folk på vei til en ny arbeidsdag i Japans hovedstad.

Det er midt i rushtiden, men om bord på togene er ikke bare mennesker på vei til jobb. På fem ulike tog ligger også bager fylt med nervegassen sarin.

Sarin er ansett av FN for å være et masseødeleggelsesvåpen og er forbudt gjennom flere konvensjoner.

Pakker av plastikk og avispapir inneholder omlag én liter hver av nervegassen på togene.

Med paraplytipper stikkes hull på pakkene, og omlag 1000 personer blir syke, og 50 personer blir alvorlig skadet. 13 mennesker dør.

Tusenvis fikk store helseplager som følge av angrepet, som fikk Tokyo til å ligne en krigssone da hundrevis av mennesker kom strømmende opp fra undergrunnen med pustevansker, rennende øyne og blod fra nesen.

Dette bildet fra 1990, viser Shoko Asahara, som grunnla Aum Shinrikyo. Foto: Jiji Press

Henrettet i år

Bagene med saringassen ble plassert der av Aum Shinrikyo, en religiøs sekt som mente at verdens ende var nært forestående, og at kun sektens medlemmer ville overleve.

Sekten, som ofte kalles Aum på kort, ble startet på 1980-tallet av Shoko Asahara. Han mente selv at han var både Jesus og den første opplyste siden den historiske Buddha, Siddharta Gautama.

Asahara fikk etter hvert en stor gruppe følgere over hele verden. Da gruppen var på sitt største hadde den titusener av følgere.

6. juli i år ble Shoko Asahara, hvis egentlige navn var Chizuo Matsumoto, og seks andre sektmedlemmer henrettet ved henging. Torsdag melder den statlige japanske kanalen NHK at de seks ytterligere medlemmer av dommedagssekten er blitt henrettet.

Områder i Tokyo så nærmest ut som krigssoner etter Aum Shinrikyos sarin-angrep i 1995. Foto: AFP Photo

Drakk blod

Til tross for at medlemmene ble oppfordret til å avvise materialistiske goder, har tidligere medlemmer av sekten fortalt at de betalte mye penger for forskjellige ritualer som blant annet involverte Asaharas hår og badevann, skriver BBC.

Et tidligere medlem av gruppen hevder å ha betalt over 6115 pund, som tilsvarer over 65.000 norske kroner, i 1988, for å drikke det som skulle være lederens blod.

Gradvis utviklet Aum seg til å bli en paranoid dommedagssekt, som var overbevist om at verden var i ferd med å gå inn i tredje verdenskrig, og at bare medlemmene av sekten ville overleve.

Sekten ble stadig mer voldelig, og begynte å kidnappe, skade og drepe sine meningsmotstandere, skriver BBC. Voldsspiralen kulminerte i en rekke angrep, som sarin-angrepet i Tokyo i 1995.

(©NTB/TV 2)