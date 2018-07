Det melder amerikanske myndigheter i California til CBS News. Den tidligere Alaska Airlines-piloten hadde 80 passasjerer om bord da han den 20. juni i 2014 fløy i beruset tilstand.

Nå er han dømt til ett års fengsel.

Den 63 år gamle piloten fra Newport Beach i California, sier seg skyldig i deler av anklagene.

Ifølge anklagerne skal piloten ha fløyet to fly denne sommerdagen i juni 2014. Da han landet på John Wayne Airport i Orange County, ble han tatt inn for en tilfeldig rusmiddel- og alkoholkontroll, utført av Alaska Airlines.

Etter to promilletester hadde han et alkoholnivå på 0,134 prosent og 0,142 prosent, noe som utgjør henholdsvis 1,34 og 1,42 i promille. Den lovlige grensen for piloter i USA er 0,4.

Ifølge den dømtes medpilot denne dagen, skal kollegaen ha sagt «jeg vedder på at disse er her for meg», idet han så promilletesterne på flyplassen.

Piloten har jobbet i over 20 år som pilot. I retten anså amerikanske myndigheter mannen som en alkoholiker. Han skal ha skjult drikkingen for arbeidsgiver og det amerikanske luftfartstilsynet.

Etter hendelsen ble piloten pensjonert fra Alaska Airlines.