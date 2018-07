– Det var en vanlig rutebuss, som ble stanset for kontroll ved Gauterød, opplyser operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Rune Hunshamar, til TV 2.

Det var ti passasjerer ombord på bussen, som ble stanset i Tønsberg like før klokken syv torsdag morgen.

Hunshamar forteller at føreren av bussen har fremstått som noe beruset, og at det ble tatt en prøve hvor sjåføren blåste over lovlig verdi.

Busselskapet ble varslet for å skaffe nye alternativer for passasjerene, mens bussjåføren ble tatt med av politiet for å ta blodprøve.