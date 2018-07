Manchester United slo AC Milan etter straffemaraton

Den gikk Manchester United seirende ut av, etter at lagene hadde tatt hele 13 straffer hver. Til slutt sto det 9-8 til de røde fra Manchester.

Ander Herrera æren av å bli matchvinner for United, etter at Franck Kessie misbrukte Milans påfølgende forsøk.

Liverpool-stikk

Etter kampen benyttet José Mourinho anledningen til å minne de frammøtte journalistene om hvor mye penger Liverpool har brukt i det siste.

– Jeg er glad for å kunne smile av Klopps tidligere kommentar om at United brukte så mye penger. Det er bare godt å se at mennesker kan forandre mening, sa Mourinho, ifølge United.no.

Han ga samtidig Liverpool ros for å ha kjøpt smart i sommer. Mourinho hevder at han ser Anfield-laget som favoritt til å vinne ligatittelen kommende sesong og ba om støtte fra pressen.

– Kanskje dere (mediene) krever at Liverpool vinner Premier League denne sesongen? Jeg synes det hadde vært rettferdig. Jeg kan ikke se for meg at noen andre i Premier League kommer til å bruke så mye penger som de har gjort, det blir sikkert en rekord, sa United-sjefen.

Klopps har brukt 174 millioner pund, eller 1,87 milliarder kroner, på å hente Alisson Becker, Xherdan Shaqiri, Fabinho og Naby Keita til Liverpool.

Tidlig ledelse

Manchester United og AC Milan møttes i Champions Cup i Los Angeles grytidlig torsdag norsk tid.

Det tok bare elleve minutter før United-fansen våknet. Etter et langt oppspill spilte Juan Mata fri Alexis Sánchez, som scoret alene med Milan-keeper Gianluigi Donnarumma.

– Det er en flott flikk av Juan Mata, og meget sikkert satt av chileneren, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad etter ledermålet.

Sánchez viste gryende form, og var blant Uniteds beste spillere.

– Han har ladet batteriene. Det blir veldig spennende å følge han den kommende sesongen, sa Wiktestad om Sánchez, som for første gang på flere år har en sommer uten mesterskap med landslaget.

Tidligere Liverpool-spiller svarte

Ledelsen varte ikke lenge. Kun tre minutter senere svarte Milan. Suso kom seg fri i sekstenmeteren, og den tidligere Liverpool spilleren klinket ballen ned i hjørnet bak Uniteds nye målvakt, Lee Grant.

Flere mål ble det ikke i den første omgangen.

I andre omgang startet også Sánchez friskt, og satte opp et strålende angrep etter kun minuttet spilt. Avslutningen fra United-angriperen gikk dog til side for mål.