Klokken 04.10 fikk politiet melding om en heftig krangel, som utviklet seg til en slåsskamp mellom to personer på Disen i Oslo.

– Det viste seg at en mann var slått i bakhodet med en trillebår. Det er sannsynligvis noe de har funnet i nabolaget, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen, til TV 2.

Like ved, kom politiet også i kontakt med gjerningsmannen.

– Etter å ha nøstet litt i det, fant vi ut at de hadde vært like gode begge to, selv om det hadde gått litt hardere ut over den ene parten, sier Pedersen.

De to kamphanene var to menn i begynnelsen av henholdsvis 30- og 40-årene. Mannen som ble slått med trillebåren, ble sjekket av ambulanse på stedet og kjørt til legevakt for ekstra sjekk.

– Det opprettes straffesak og det vil bli gjort etterforskningsskritt, sier Pedersen, og legger til:

– Avhør i edru tilstand vil stå sentralt.