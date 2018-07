– Det er moderne fotball nå.

Det er Bendtners beskjed når han blir konfrontert med Eggen-kritikken etter tapet for Celtic i mesterligakvalifiseringen.

– Det er lenge siden han var involvert som trener. Han er en mann du skal ha respekt for i Rosenborg, men det er andre tider. Nå har vi andre som konsentrerer seg om det, fortsetter den danske spissen før han sier at «dem som ikke er trenger lenger bør forbli det».

Dette sier Eggen

I et intervju med Avisa Sør-Trøndelag tirsdag gikk trenerlegenden knallhardt ut mot Rosenborgs stjerneduo.

– Ta Pål (André Helland) og Nicklas (Bendtner). For å si det rett ut; når vi har dem på banen, så spiller vi jo med ni mann. Når Pål mister ballen nå, og det gjør han ofte, så tar han en «æresrunde» for å slippe å bruke krefter, før han kommer luntende etter, sa Eggen til avisen.​

Slik svarer Helland

Helland svarer først på ironisk vis når han blir konfrontert med «ni mann»-stempelet.

– Da er det godt gjort å ligge i toppen, og fantastisk av de ni andre, sier Helland.

– Han får mene hva han vil, men han får ikke ta meg på antall meter jeg løper i løpet av en kamp. Det kan vi be de fysiske trenerne legge frem bevis på. Det er ikke der det skorter, mener han.

– Jeg har ikke vært på mitt bete fotballmessig. Kanskje har jeg vært jevnere, men antall meter jeg løper kan jeg ikke arresteres for. Det nekter jeg å godta. Men det er vanskelig å legge frem fakta foran ham. Når han snakker, tror folk to pluss to er fem i Trøndelag.