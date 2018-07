Seks uker etter at president Donald Trump proklamerte at atomtrusselen fra Nord-Korea var over, produseres det fortsatt kjernefysisk materiale som kan benyttes i atomvåpen i landet, sa Pompeo da han møtte i Senatets utenrikskomité onsdag.

– Ja, de produserer fortsatt spaltbart materiale, svarte Pompeo på direkte spørsmål.

– Gjenstår mye arbeid



Trump møtte i forrige måned Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore, et møte han beskrev som «interessant og en veldig positiv opplevelse».

– Alle kan nå føle seg mye tryggere enn den dagen jeg inntok presidentkontoret. Nord-Korea utgjør ikke lenger noen atomtrussel, skrev Trump på Twitter etter hjemkomsten.

Også da forsøkte Pompeo å dempe optimismen noe og understreket at det slett ikke er sikkert at Nord-Korea vil gå med på kravet om full atomnedrustning.

– Det gjenstår mye arbeid, sa Pompeo.

Unngikk spørsmålet

Tidligere på dagen unngikk Pompeo spørsmålet om Nord-Korea. Da senator Cory Gardner stilte spørsmål om Nord-Korea fortsatt hadde et atomprogram, spurte Pompeo om han kunne svare på spørsmålet i en annen setting.

– Kan du ikke svare på spørsmålet slik det er, spurte Gardner, hvorav Pompeo responderte med at han foretrakk å ikke gjøre det.

Han utdypet det unnvikende svaret ved å forklare at de foreløpig befinner seg i en komplisert forhandlingsituasjon. Han sier videre at ikke alle handlinger de gjennomfører vil være åpenbare for verden i øyeblikket de gjennomføres.

(©NTB / TV 2)