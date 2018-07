President Donald Trump kunngjorde dette etter møtet med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i Det hvite hus onsdag.

Ifølge Trump ble det under møtet oppnådd enighet om å jobbe for å bygge ned tollsatsene på visse industrivarer til null, men han understreket at dette ikke vil gjelde biler og bildeler.

Trump lovet videre «å løse» spørsmålet om tollsatsene USA har innført på stål og aluminium, satser som har fått EU og flere andre land til å svare med å innføre toll på en rekke amerikanske varer.

Soyabønner og gass

EU har på sin side gått med på å øke importen av soyabønner og flytende naturgass fra USA, sa Trump under en felles pressekonferanse med Juncker etter møtet.

Ifølge Trump vil EU bli «en massiv kjøper» av flytende amerikansk naturgass, noe som ifølge ham vil gi europeiske land en mer diversifisert energiforsyning. Han har tidligere kritisert Tyskland for landets store naturgassimport fra Russland.

USA og EU er i første omgang enige om ikke å innføre nye tollsatser før det er gjennomført forhandlinger, opplyste Juncker.

Viktig møte

EUs svenske handelskommissær Cecilia Malmström, som fulgte Juncker til Washington, betegner onsdagens møte mellom Trump og Juncker som «viktig».

– Vi blar om, er enige om å forenkle handelen mellom oss, vi ser på nulltoll på industrivarer, energi og samarbeid om reguleringer. Selv en intensivering av arbeidet med å reformere Verdens handelsorganisasjon (WTO), skriver Malmström på Twitter.

Biltoll

Trumps tidligere trussel om å innføre 20 prosent toll på europeiske biler, betegnet Malmström før onsdagens møte som «svært urovekkende».

– Det hadde vært en katastrofe, ikke bare for europeisk og svensk økonomi, men for verden for øvrig. Det ville ha fått enorme konsekvenser for jobber, sysselsetting og økonomi, sa hun til nyhetsbyrået TT før avreisen til Washington.

Selv om den krigerske retorikken nå er dempet, innebærer Trumps uttalelse onsdag at biltoll fortsatt et ris bak speilet fra amerikansk side.

