Det hvite hus opplyste sist uke at Trump hadde bedt sikkerhetsrådgiver John Bolton om å invitere Putin til Washington i høst.



I onsdagens uttalelse viser Bolton til spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av påstandene om russisk innblanding i presidentvalget.



– Presidenten mener at det neste bilaterale møtet med president Putin bør finne sted etter at Russland-heksejakten er over, så vi er blitt enige om at det blir etter årsskiftet, sier Bolton.



Trump har fått massiv kritikk etter toppmøtet med Putin i Finland.



Trump nektet da å stille seg bak amerikansk etterretnings konklusjon om at Russland forsøkte å påvirke valget i 2016.



Da han kom hjem til Washington hevdet han imidlertid at han hadde forsnakket seg under pressekonferansen.



I Kongressen har mange protestert mot planene om enda et møte.



