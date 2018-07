Tourmanager: Har lagene vilje og energi til å holde feltet samlet?

Flere av de beste spurterne fra første halvdel av Touren har brutt og spørsmålet er da om det er lag som har vilje og energi til å holde feltet samlet?

Etappen i morgen kan forløpe seg på to måter. Enten kommer det et skred av angrep fra start og en stor gruppe går løs med mange minutters forsprang i mål. Alternativt går det et lite brudd som blir kontrollert til de gjenværende spurternes fordel.

Jeg er veldig tvil, men satser på at viljen til å gå i brudd er lav og at de lag som fremdeles har gode spurtere igjen ser på dette som en gyllen mulighet for etappeseier.

Vær obs på at Peter Sagan veltet på gårsdagens etappe. Om veltet har satt han tilbake på en måte som gjør at han ikke er i normalt slag kan det gjøre motivasjonen til å gå i brudd enda større fordi det er blir da et lag mindre som kontrollere med tanke på en samlet spurt.

Mine favoritter til å vinne etappen er Peter Sagan (hvis i slag etter veltet på etappe 17), Alexander Kristoff, Sonny Colbrelli, Heinrich Haussler, Edvald Boason Hagen, Arnaud Demare, Chrisophe Laporte, John Degenkolb, Andrea Pasqualon, Timothy Dupont, Magnus Cort og Greg Van Avermaet.

Mitt tourmanagerlag består av følgende ryttere:

Spurtere: Peter Sagen blir på mitt lag fra start så lenge han ikke viser svakhetstegn som gjør det logisk å bytte han ut. Andrea Pasqualon fra Wanty- Group Gobert sykler jevnt bra og får inn mange hyggelig plasseringer.

Kapteiner: Tom Dumoulin har sett veldig solid ut og trenger bonussekunder i kampen om en best mulig sammenlagtplassering.

Steven Kruijswijk. Nederlenderen har topp- ti plasseringer sammenlagt fra Italia og Spania rundt, og har for vane å bli bedre i løpet av et tre- ukers ritt.

Klatrere: Geraint Thomas er i storform og utfordrer kapteinsrollen i Team Sky. Må være offensiv for å ta over tronen i Sky- laget.

Jesus Herrada i Cofidis klatrer sterkt, er offensiv og viser form.

Ungdomsryttere: Søren Kragh Andersen i Team Sunweb. En meget solid rytter med gode allround muligheter som kan vise seg frem med flotte plasseringen på enkeltetapper.

Pierre Latour har vist solid form og ser offensiv ut.

Hjelperyttere: Julian Alaphilippe har sterkt vinnerinstinkt og meget solid i tunge kuperte avslutninger.