I boligområdet Kurland i Lørenskog har hvite lapper blitt oppdaget på dørene til flere beboere i løpet av de siste dagene.

Lappene har skapt uro blant de som ikke har dratt på ferie.

– Det er lite folk hjemme om sommeren, så det er ekkelt å tenke på at folk lusker rundt og tenker på å bryte seg inn, sier styreleder i Kurland 2 borettslag, Atle Aunaas.

Flere skremmende episoder

Det bor mange barnefamilier i området, og de fleste kjenner naboene sine. Aunaas er selv oppvokst i området, og beskriver nabolaget som stille og rolig.

Men de siste årene har det vært flere skremmende episoder.

– I fjor vinter tok noen tyver seg inn på loftet til en garasje og stakk av med flere garasjeåpnere. Senere kom de tilbake for å komme seg inn i garasjene. Det har også vært et innbruddsraid som blant annet rammet idrettslaget her, sier Aunaas.

Kjent metode

Andre naboer som TV 2 har snakket med, forteller at slike lapper har dukket opp med ujevne mellomrom de siste årene. Både på postkasser og dører.

Og metoden er slett ikke ukjent for politiet. Tidligere sommere har de fått meldinger fra flere steder i landet om lapper som festes på husene, og som man frykter blir brukt i forbindelse med rekognosering.

– Vi antar det er en metode for å sjekke om det er noen hjemme i huset eller ikke. Om lappen fortsatt er der om noen dager, så betyr det at de ikke er hjemme, sa operasjonsleder Ronny Samuelsen til TV 2 tidligere denne uken.

#Romerike Politiet har mottatt melding om at flere adresser i området #Kurland har blitt "markert" med hvite lapper inneklemt i dører ol. Politiet ber publikum være oppmerksom på dette. Vi vil patruljere i området. — Politiet i Øst (@politietost) July 23, 2018

Ber publikum sjekke dørene

Politiet kommer til å patruljere hyppig i området fremover, og ber publikum følge ekstra nøye med på dører til ferierende naboer om sommeren.

Styrelederen i det lokale borettslaget i Lørenskog ber også folk som er hjemme i fellesferien om å være observante.

– Vi er avhengige av at folk holder øynene åpne, sier Atle Aunaas.